Resultados Lotería de Santander, Medellín y Risaralda: números ganadores de este viernes 29 de mayo

(otos: Balotas creadas con ChatGPT y logos oficiales de las loterías tomadas el viernes 9 de enero del 2025)

La suerte volvió a moverse en Colombia con una nueva jornada de sorteos de lotería. Este viernes, miles de apostadores estuvieron pendientes de los resultados de la Lotería de Santander, la Lotería de Medellín y la Lotería del Risaralda, tres de los juegos más consultados por quienes esperan que su billete sea el ganador.

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Como ocurre cada semana, los jugadores revisan con atención no solo el número ganador, sino también la serie, pues en varios casos el premio mayor depende de que coincida la combinación completa. Por eso, antes de celebrar o reclamar, es importante verificar la información directamente en los canales oficiales de cada lotería.

Resultado de la Lotería de Santander

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Santander del sorteo realizado este:

Número ganador: [XXXX]

Serie: [XXX]

Los jugadores deben revisar el billete completo y confirmar si también aplican premios secos, aproximaciones o premios adicionales, según el plan de premios vigente de la entidad.

Resultado de la Lotería de Medellín

La Lotería de Medellín también realizó su sorteo de este viernes, dejando como ganador del premio mayor el siguiente número:

Número ganador: [XXXX]

Serie: [XXX]

Quienes hayan comprado billete deben conservarlo en buen estado y verificar si el número coincide con el resultado oficial publicado por la lotería.

Resultado de la Lotería del Risaralda

Por su parte, la Lotería del Risaralda entregó un nuevo resultado en su jornada semanal. El número ganador del premio mayor fue:

Número ganador: [XXXX]

Serie: [XXX]

La entidad cuenta con una sección oficial para consultar los sorteos más recientes y verificar los números ganadores.

¿Qué debe hacer si ganó la lotería?

Si su número aparece entre los resultados ganadores, lo primero es conservar el billete en perfecto estado. Después debe comunicarse con la lotería correspondiente o acercarse a un punto autorizado para conocer el proceso de reclamación.

También es importante tener en cuenta que los premios pueden estar sujetos a descuentos o retenciones de ley, por lo que el valor final recibido puede variar frente al monto anunciado inicialmente.