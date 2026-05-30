‘Perdidos en el Amazonas’ gana el Emmy 2026 y lleva al mundo la increíble historia de los niños sobrevivientes

La extraordinaria historia de supervivencia de cuatro niños indígenas que permanecieron durante 40 días perdidos en la selva amazónica colombiana tras un accidente aéreo volvió a conmover al mundo. El documental “Perdidos en el Amazonas” fue galardonado con el premio Emmy al Mejor Documental de Actualidad 2026, uno de los reconocimientos más importantes de la industria audiovisual internacional.

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El premio fue entregado durante la 47.ª edición de los Premios Emmy, celebrada el 28 de mayo en el Frederick P. Rose Hall del Jazz at Lincoln Center, en Nueva York, consolidando a esta producción como una de las obras documentales más destacadas del último año.

De la Amazonía colombiana a Nueva York: ‘Perdidos en el Amazonas’ conquista un Emmy internacional

La producción relata el dramático episodio ocurrido en mayo de 2023, cuando cuatro hermanos indígenas sobrevivieron a un accidente aéreo en la profundidad de la Amazonía colombiana y lograron permanecer con vida durante más de un mes en medio de condiciones extremas. Su rescate mantuvo en vilo al país y captó la atención de medios internacionales, convirtiéndose en una de las historias más conmovedoras de la historia reciente de Colombia.

Presentado por National Geographic Documentary Films y realizado en asociación con Señal Colombia, el documental fue dirigido y producido por el realizador colombiano Juan Camilo Cruz, junto con los reconocidos cineastas Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin, ganadores de premios Óscar y Emmy. La producción fue estrenada para la televisión colombiana el 8 de diciembre de 2025 a través de Señal Colombia, marcando un importante hito para la televisión pública nacional.

Uno de los aspectos más destacados de la obra es que, por primera vez, recoge el testimonio directo de los cuatro menores sobrevivientes, quienes narran cómo enfrentaron las dificultades de la selva mientras esperaban ser encontrados. El documental también incluye los relatos de los rescatistas indígenas, campesinos y militares que participaron en la denominada Operación Esperanza, una de las misiones humanitarias más complejas y emotivas realizadas en el país.

La producción fue desarrollada por Little Monster Films en asociación con Lightbox, Pacha Films, Señal Colombia y Demolition Films. Además de Cruz, Vasarhelyi y Chin, participaron como productores Simon Chinn, Jonathan Chinn, Mark Grieco, Anna Barnes y Guillermo Galdos. Entre los productores ejecutivos figuran Carolyn Bernstein y Tim Horsburgh, de National Geographic Documentary Films, junto con Josh Braun, Luis Del Valle y Hollman Morris.

El reconocimiento internacional también representa un importante logro para Inravisión y Señal Colombia, entidades que destacaron cómo este premio ratifica la capacidad de los medios públicos colombianos para producir contenidos de alcance global. La obra refleja no solo una historia de supervivencia, sino también elementos fundamentales de la diversidad cultural, la memoria colectiva y las realidades de los territorios más apartados del país.

Con este Emmy 2026, “Perdidos en el Amazonas” se consolida como una producción que trasciende fronteras y demuestra que las historias colombianas pueden competir al más alto nivel internacional. El documental convierte un episodio que conmovió al país en una pieza audiovisual de alcance mundial, capaz de conectar a millones de espectadores con la fortaleza, el conocimiento ancestral y la resiliencia de los pueblos indígenas de la Amazonía.