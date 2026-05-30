No han estrenado el Metro de Bogotá y ya se subieron a cantar: Críticas por acto simbólico durante pruebas de los rieles

La aparición de Juliana Velásquez dentro de uno de los trenes del Metro de Bogotá terminó generando conversación en redes sociales, no solo por tratarse de una de las primeras imágenes artísticas asociadas al nuevo sistema de transporte, sino por las críticas que despertó entre algunos usuarios que compararon la escena con una práctica que ya es frecuente en TransMilenio: las presentaciones musicales dentro de los vehículos.

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El debate comenzó luego de que el periodista Gustavo Gómez Córdoba publicara en X una imagen de la cantante dentro de un tren del Metro y asegurara que ella era la “primera artista en cantar en el metro”. En su mensaje, además, celebró su talento y la incluyó dentro de “Los Protagonistas” de una jornada que fue presentada como importante para Bogotá y el país.

Sin embargo, aunque la publicación tuvo un tono de celebración, también abrió preguntas sobre el tipo de experiencia que tendrán los usuarios cuando el Metro empiece a operar comercialmente. La inquietud de algunos ciudadanos no está dirigida necesariamente contra Juliana Velásquez, sino contra el mensaje que podría dejar una presentación musical dentro del tren antes de que el sistema siquiera haya sido estrenado para el público.

¿Por qué generó críticas la presentación en el Metro de Bogotá?

El Metro de Bogotá se encuentra actualmente en fase de pruebas de rodaje sobre el viaducto de la Línea 1, por lo que todavía no funciona como sistema de transporte comercial para pasajeros. De acuerdo con información oficial de Bogotá.gov, estas pruebas hacen parte del proceso técnico previo a la entrada en operación del proyecto.

Por eso, para algunos usuarios, la escena de una artista cantando dentro de un tren resulta sensible: el Metro aún no ha sido entregado a la ciudadanía y ya aparece asociado a una dinámica que muchos bogotanos reconocen de TransMilenio, donde vendedores, músicos y distintas personas realizan actividades dentro de buses y estaciones.

La comparación con TransMilenio no es menor. Durante años, una parte de los usuarios ha expresado cansancio frente a la falta de control en algunas actividades dentro del sistema, especialmente cuando estas afectan la tranquilidad del viaje, la movilidad interna o la seguridad. Por eso, ver una presentación musical en el Metro llevó a que surgieran preguntas sobre cómo se regularán estos espacios en el futuro.

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Es importante aclarar que no hay información oficial que indique que el Metro de Bogotá vaya a permitir presentaciones espontáneas, ventas informales o actividades similares dentro de los trenes. Tampoco se conoce, hasta ahora, una política pública que promueva este tipo de dinámicas en el nuevo sistema. Lo que existe es una conversación ciudadana abierta a partir de una imagen que se volvió visible en redes.

El punto de fondo, entonces, no es si una artista reconocida puede participar en una jornada simbólica del Metro, sino qué reglas tendrá el sistema cuando entre en funcionamiento. Bogotá lleva años esperando un transporte moderno, ordenado y con una experiencia distinta a la que muchos viven diariamente en TransMilenio.

Por ahora, la imagen de Juliana Velásquez cantando en el tren queda como un momento llamativo en medio de las pruebas del Metro. Pero también como una señal de que, incluso antes de su estreno, los ciudadanos ya están pensando en algo clave: que el nuevo sistema no solo funcione, sino que también ofrezca una experiencia cómoda, regulada y realmente diferente.