Exjurado de Yo Me Llamo reveló que estuvo en coma tras sufrir grave accidente

La humorista, actriz e imitadora Luz Amparo Álvarez, recordada por muchos televidentes por su paso como jurado en Yo me llamo, sorprendió al hablar de uno de los episodios más difíciles de su vida. En una entrevista con Laura Acuña para el pódcast La Sala, la artista contó detalles del accidente que la mantuvo alejada de los escenarios y que, según relató, la puso en un estado de salud crítico.

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Aunque el público suele asociarla con el humor, las imitaciones y la televisión, Luz Amparo también ha atravesado momentos personales complejos. Esta vez, decidió abrir una conversación más íntima sobre el día en el que fue atropellada por un vehículo en Medellín, un hecho que dejó consecuencias físicas y emocionales que todavía recuerda con claridad.

¿Qué le pasó a Luz Amparo Álvarez?

Durante la entrevista, la imitadora contó que el accidente ocurrió en Medellín y que su recuperación fue larga. Según relató, tuvo que permanecer en una clínica, pasó por una Unidad de Cuidados Intensivos y estuvo varios días en coma.

“Me atropelló un carro en Medellín. Estuve mucho tiempo en la clínica, estuve en cuidados intensivos, estuve en coma, después estuve en la casa, llevada de aquí hasta abajo”, confesó Luz Amparo Álvarez en la conversación con Laura Acuña.

El relato dejó ver que no se trató únicamente de una lesión física, sino de un episodio que también marcó su memoria. La humorista explicó que aún conserva imágenes muy vivas de ese momento, como si se tratara de escenas detenidas que aparecen de repente en su mente.

Luz Amparo aseguró que el accidente sigue presente en su memoria de una forma muy clara. La artista describió que recuerda haber estado tendida en el piso y ver a los vecinos acercándose para ayudarla, una imagen que, según dijo, no ha logrado borrar por completo.

“También no se me quita de la mente. O sea, mira, yo tengo en mi mente, como si fueran flash. Yo tengo el momento en el que yo estaba tirada en el piso y veía a los vecinos del barrio”, relató conmovida.

En medio de ese caos, la actriz también recordó la tensión que se habría generado entre las personas que estaban en el lugar y quien conducía el vehículo. Según contó, mientras algunos testigos insistían en que debían llevarla a un centro médico, la persona que la atropelló habría intentado restarle gravedad a la situación.

“Veo la cara de los vecinos... ‘Hay que llevarla a la clínica’. Yo sentía, sí, que hay que llevarla. Y la persona que me atropelló decía: ‘no, ya está bien’. Dicen: ‘no, hay que llevarla a la clínica’”, agregó.

Más allá del susto y de las secuelas que dejó el accidente, Luz Amparo Álvarez explicó que esta experiencia también la llevó a reflexionar sobre la vida. Después de haber estado en un estado tan delicado, la artista aseguró que intenta disfrutar más los momentos, valorar lo cotidiano y mirar su camino con otra perspectiva.