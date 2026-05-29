“A ganar en primera vuelta”: Presentador de RCN encendió las redes con encuentro con Abelardo de la Espriella

Los seguidores del programa matutino se percataron de la molestia de Ana Karina Soto con Viena Ruiz. / Foto: Instagram @buendiacolombia - Tomada el 23 de julio de 2024.

Si hay un rostro que llena de energía, música y buena vibra las mañanas de los hogares colombianos, ese es el de Orlando Liñán. Con una carrera brillante que despegó con fuerza gracias a su inolvidable e impecable actuación al encarnar al Cacique de la Junta en la bionovela ‘Diomedes’, el nacido en Valledupar se consolidó como uno de los artistas y presentadores más queridos del Canal RCN.

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Más allá de su innegable talento para el canto y su carisma frente a las cámaras de ‘Buen Día, Colombia’, ‘El Timbre Oro’ ha sabido construir una gigantesca comunidad digital que le sigue la pista a cada uno de sus movimientos, demostrando que su autenticidad y cercanía con la gente lo convierten en una figura sumamente influyente tanto en las pantallas como en el entorno de las redes sociales.

Precisamente, a través de sus plataformas oficiales, el cantante de música vallenata sacudió el panorama del entretenimiento al revelar su contundente postura frente al tenso ambiente electoral que vive el país. Lejos de mantener la neutralidad que muchos adoptan en la televisión, Liñán decidió destapar abiertamente su afinidad política tras haber protagonizado una reunión muy especial hace algunos días con uno de los aspirantes más comentados del momento.

Orlando compartió con orgullo los detalles de su encuentro con el abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella. La cita, que estuvo enmarcada por la camaradería y las sonrisas, sirvió como el escenario perfecto para que el presentador dejara en claro que está listo para respaldar el proyecto político del jurista de cara a los próximos comicios.

Con el entusiasmo que lo caracteriza, el presentador acompañó los registros de la reunión con una frase que de inmediato encendió el debate entre sus seguidores y detractores en Instagram: “¡Póngale la raya al tigre... A ganar en primera vuelta!”, sentenció Liñán de manera categórica. Con esta eufórica muestra de apoyo, el integrante de RCN dejó en evidencia que no teme expresar sus ideales, sumándose a la lista de celebridades que han decidido tomar partido activamente en las discusiones que definirán el futuro de la nación.

¿Quién es la exesposa de Orlando Liñán?

La exesposa de Orlando Liñán es Tita Contreras, una reconocida empresaria y mánager que ha caminado junto al artista impulsando su carrera en el mundo de la música y la televisión.