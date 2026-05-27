Carolina Cruz chicaneó el regalazo que recibió su sobrina en EE. UU.

Si hay un rostro que personifica la esencia de las mañanas en Colombia, ese es el de Carolina Cruz. Con una extensa y exitosa trayectoria en la televisión nacional, la presentadora de ‘Día a Día’ se ha consolidado como una de las figuras más queridas y seguidas de Caracol Televisión.

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Más allá de los sets de grabación, ‘Caro’ ha sabido construir una comunidad fiel que no le pierde la pista a su faceta más íntima: la de una dedicada madre y una tía sumamente amorosa, reafirmando que su éxito no solo radica en su carisma frente a las cámaras, sino en la genuina conexión y el valor que le otorga a su núcleo familiar.

Precisamente, a través de sus redes sociales, la exreina de belleza dejó ver que hizo una pausa en su exigente agenda laboral para emprender un viaje muy especial. El destino fue Estados Unidos, país en el que reside su sobrina, Gabriela, desde hace ya varios años. ¿El motivo? La joven culminó con éxito sus estudios escolares, un logro que la familia Cruz no podía dejar pasar por alto.

Carolina no viajó sola; lo hizo en compañía de su madre, la abuela de la graduada, demostrando la unión que las caracteriza. El emotivo reencuentro y la posterior ceremonia de graduación del colegio fueron apenas el inicio de una celebración que quedará para el recuerdo de todos los asistentes.

Sin embargo, el momento cumbre de la jornada se vivió durante la fiesta de graduación. Rodeada de amigos cercanos y familiares, Gabriela fue sorprendida con un espectacular regalo que acaparó todas las miradas de la noche. En medio de la música y la emoción de los invitados, la joven recibió una lujosa camioneta blanca de último modelo, un obsequio que refleja el gran orgullo que siente su familia por este nuevo paso en su vida.

Las reacciones y los videos del festejo evidenciaron la inmensa alegría de la joven al ver su nuevo vehículo, mientras que Carolina Cruz se mostró visiblemente emocionada por ser testigo directo del crecimiento y los triunfos de su adorada sobrina, quien ahora se alista para una nueva etapa en el territorio norteamericano.