Cayó al canal y casi pierde la vida: el tenso operativo para extraer a un hombre del río Fucha

Un ciudadano que cayó a las aguas del río Fucha, en el sur de Bogotá, fue extraído de la corriente mediante un operativo de rescate ejecutado por las autoridades locales. El incidente, sucedió en medio de una jornada de precipitaciones en la ciudad, movilizó a las unidades de vigilancia del sector para evitar el ahogamiento de la persona, quien ya estaba siendo arrastrada por el caudal dentro del canal artificial.

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El medio local Citytv reportó la situación, señalando que la intervención se produjo luego de que una patrulla escuchara los llamados de auxilio mientras realizaba sus labores rutinarias en el cuadrante. Al ubicar a la víctima dentro de la estructura pluvial, el equipo de respuesta ingresó a las aguas para intentar frenar su descenso y evitar un desenlace fatal.

El despliegue de las autoridades a lo largo del canal

Para asegurar la extracción del hombre, se activó una red de comunicación por radio que alertó a otras unidades de la Policía Metropolitana desplegadas en la zona. Esta coordinación técnica permitió establecer varios puntos de control en la ribera del afluente e iniciar las maniobras de rescate directamente en el agua, contrarrestando la velocidad que llevaba el caudal.

El teniente coronel Carlos Rodríguez, comandante de la Estación de Policía Antonio Nariño, entregó un reporte oficial sobre la cronología del suceso, detallando el tiempo que el afectado pasó en el agua antes de ser localizado:

“Quién 10 minutos antes había caído y estaba siendo arrastrado por las aguas del río Fucha. Nuestra patrulla de vigilancia policial por voces de auxilio logra evidenciar que este ciudadano se estaba ahogando e inmediatamente pide apoyo y se despliega todo un operativo policial a lo largo del caño para rescatar a este ciudadano”, explicó el oficial.

Traslado médico y alerta por lluvias en la ciudad

Luego de lograr sacarlo a la superficie, el afectado recibió una primera valoración en el lugar de los hechos. Al evidenciar signos de fatiga, riesgo de hipotermia y múltiples contusiones producto del roce contra los muros de concreto del caño, el ciudadano fue remitido de urgencia en una ambulancia hacia un centro hospitalario de la red pública para recibir atención médica especializada.

Hasta el momento, las autoridades competentes no han revelado la identidad del hombre ni han esclarecido las circunstancias exactas que provocaron su caída a la corriente.

A raíz de esta emergencia, las autoridades emitieron una advertencia haciendo un llamado a la población a abstenerse de transitar por las orillas de laderas, ríos o canales artificiales de Bogotá. La recomendación busca prevenir incidentes similares, dado el alto riesgo de crecientes súbitas que se presenta en estas infraestructuras durante la actual temporada de lluvias.