“Para que su legado nunca muera”: Hermana de Yeison Jiménez mostró el último sueño que el cantante dejó escrito

hay un nombre que quedó grabado con letras doradas en la historia de la música popular en Colombia, ese es el de Yeison Jiménez. Con una carrera brillante construida a pulso, el cantautor caldense no solo se consolidó como el máximo exponente de su género en la escena nacional, sino que supo ganarse el corazón de millones de seguidores gracias a su humildad, su poderosa voz y su visión como un exitoso y multifacético empresario.

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Tras su dolorosa partida, el vacío que dejó en la industria musical sigue siendo inmenso; sin embargo, su comunidad de fanáticos continúa recordándolo con profunda admiración, manteniéndose muy al pendiente de los pasos de su núcleo familiar, quienes hoy lideran la misión de mantener viva su memoria.

Precisamente, a través de las plataformas digitales, su hermana Lina Jiménez conmovió profundamente a los internautas al reaparecer con un video grabado desde uno de los rincones más especiales para el artista. Desde el departamento del Tolima, Lina decidió abrir las puertas de un ambicioso proyecto hotelero que el intérprete de ‘Aventurero’ adquirió en vida y que la familia ha tomado como bandera para honrar su legado.

“Les voy a mostrar el hotel J. J. Campestre aquí en Mariquita, Tolima. Este hotel mi hermano lo compró el 5 de febrero del 2025 y obviamente está un poquito dejado”, relató con sinceridad Lina, dejando ver los espacios del lugar. Según explicó, el cantante tenía grandes planes de expansión para el negocio: “Él decidió adquirir este lote, agrandarlo, ponerle parqueaderos, sacar las habitaciones nuevas. Todas las remodelaciones quedaron por escrito y se está siguiendo aquí a la letra como él lo dejó en su momento”, aseguró con orgullo.

El lugar, que ya ofrece comodidades como comida a la carta, pasadías con alimentación incluida y los tradicionales asados de barril con el sello de la marca familiar, representa mucho más que un negocio para los Jiménez. Con la voz llena de sentimiento, Lina aprovechó la oportunidad para enviar un emotivo mensaje a todos los seguidores del artista.

“Atrabajando, sacando todos sus proyectos adelante para que su legado nunca muera”, concluyó, extendiendo una calurosa invitación a visitar Mariquita y demostrando que, a pesar de los duros meses de ausencia, la promesa de continuar construyendo el imperio de Yeison Jiménez sigue más firme que nunca