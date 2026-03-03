Carlos Fernando Galán confirmó el día en que iniciarán las obras de remodelación del Estadio El Campín con evento simbólico

El próximo 4 de marzo de 2026 marcará un punto de inflexión en la historia del fútbol capitalino. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galan, confirmó que ese día comenzarán oficialmente las obras del nuevo estadio El Campín, proyecto que transformará de manera estructural el principal escenario deportivo del país.

La intervención hace parte de una alianza público-privada liderada por el Distrito y ejecutada por el concesionario Sencia, actual operador del estadio. La iniciativa contempla la construcción de un nuevo recinto con capacidad cercana a los 50.000 espectadores, así como un complejo complementario con zonas comerciales, espacios culturales y áreas de esparcimiento.

Según lo expuesto por la administración distrital, el 4 de marzo se dará inicio a las primeras intervenciones físicas y adecuaciones en el área destinada al nuevo proyecto. El plan contempla una ejecución por fases que permitirá mantener en funcionamiento el estadio actual mientras avanzan los trabajos estructurales, garantizando así la continuidad de los compromisos deportivos y eventos previamente programados.

La Alcaldía ha señalado que la obra tendrá un plazo estimado de 22 meses, con el objetivo de entregar el nuevo estadio hacia finales de 2027. La meta es dotar a Bogotá de un escenario moderno, con estándares internacionales en materia de seguridad, accesibilidad y experiencia para el espectador, capaz de albergar grandes eventos deportivos y espectáculos masivos.

El proyecto no solo apunta a la renovación del recinto futbolístico, sino también a la revitalización urbana del sector. La administración ha destacado que el nuevo complejo será multipropósito y contribuirá a dinamizar la economía local, generar empleo y posicionar a la capital como sede atractiva para eventos de talla mundial.

En términos deportivos, el inicio de las obras abre un nuevo capítulo para los clubes que habitualmente disputan sus encuentros en El Campín, así como para la Selección Colombia cuando actúa en Bogotá. El Distrito aseguró que el cronograma fue diseñado para minimizar afectaciones al calendario competitivo y mantener operativa la infraestructura durante la transición.

El anuncio pone fin a semanas de especulación sobre la fecha exacta de arranque. Aunque se había indicado que las obras comenzarían en marzo de 2026, la confirmación del día específico brinda mayor claridad a los actores involucrados en la planeación logística y deportiva.

El Campín, inaugurado en 1938 y remodelado en varias ocasiones, ha sido escenario de finales históricas, clásicos capitalinos y partidos internacionales que marcaron la memoria colectiva del fútbol colombiano. Con el inicio de las obras el 4 de marzo, el estadio inicia oficialmente un proceso de transformación que busca proyectarlo hacia el futuro sin perder su valor simbólico.

Así, Bogotá se prepara para uno de los proyectos de infraestructura deportiva más relevantes de su historia reciente. El 4 de marzo no será solo el comienzo de una construcción, sino el inicio de una nueva era para el principal templo futbolero de la capital.