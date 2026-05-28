Conozca los artistas confirmados para el Súper Concierto de las Ferias de las Flores 2026

Medellín se prepara para vestirse de gala y flores, y como ya es tradición, uno de los platos fuertes de la celebración popular más importante de los antioqueños ha revelado sus cartas. Los organizadores del emblemático Súper Concierto de la Feria de las Flores 2026 confirmaron oficialmente la nómina de artistas que pondrá a vibrar el Estadio Atanasio Girardot, en una apuesta musical que promete reunir a distintas generaciones en una sola noche.

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La cita, programada para el próximo sábado 8 de agosto, contará con un cartel de lujo liderado por grandes estrellas de la música latina, fusionando el vallenato, la salsa, la música regional y los sonidos urbanos alternativos.

Silvestre Dangond y Carín León encabezan el cartel

El encargado de encender el fervor del público será el urumitero Silvestre Dangond, quien atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera internacional y regresa a la capital antioqueña para interpretar sus clásicos infaltables y sus más recientes éxitos vallenatos.

Junto a él, el fenómeno de la música regional mexicana, Carín León, compartirá el rol de cabeza de cartel. El intérprete azteca, consolidado como un ídolo indiscutible en Colombia, promete un show cargado de despecho, potencia vocal y sus conocidos éxitos mundiales que pondrán a corear a todo el Atanasio.

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Cuota local, salsa de la buena y poder femenino

La nómina no se queda corta en sabor tropical y popular. La legendaria institución de la salsa, el Grupo Niche, pondrá la cuota de sabor, baile y tradición con himnos eternos como Cali Pachanguero y Algo que se quede. Por su parte, el “Señorazo” Luis Alfonso, máximo exponente del género popular actual en el país, jugará de local para armar “el chusco y la recocha” con su inconfundible estilo.

El toque alternativo y la representación femenina de la noche estarán a cargo de la talentosa Aria Vega. La artista paisa, que ha venido escalando con fuerza en la escena del pop y los sonidos urbanos, promete refrescar la tarima con una propuesta moderna y enérgica.

“Buscamos una nómina diversa que represente el espíritu alegre de la Feria de las Flores. Es un concierto pensado para que nadie se quede sentado”, señalaron fuentes de la organización del evento.

¿Cuándo empieza la venta de boletería?

La expectativa entre los fanáticos ya se encuentra por las nubes. Si usted no se quiere quedar por fuera del evento más grande de la feria, tome nota: la preventa oficial de las entradas comenzará este viernes 29 de mayo a partir de las 10:00 de la mañana a través de la plataforma de TuBoleta.

Prepare el sombrero, el carriel y la garganta, porque el próximo 8 de agosto Medellín vivirá una noche inolvidable en el corazón de la Feria de las Flores.