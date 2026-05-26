Bogotá recibirá por primera vez a Stray Kids con un show inmersivo de K-pop

La fiebre del K-pop sigue creciendo en Colombia y ahora suma uno de los anuncios más esperados del año. La agrupación surcoreana Stray Kids confirmó su llegada a Bogotá con ‘STRAYCITY’, una serie especial de conciertos en Latinoamérica que también recorrerá Buenos Aires y Ciudad de México durante septiembre de 2026.

La capital colombiana será escenario de este esperado evento el próximo 9 de septiembre en Vive Claro Distrito Cultural, donde el grupo ofrecerá por primera vez en el país una experiencia inmersiva cargada de música, energía y producción de gran formato.

Stray Kids traerá ‘STRAYCITY’ a Bogotá en septiembre

El anuncio oficial reveló que ‘STRAYCITY’ no será un concierto convencional, sino una experiencia diseñada para que los fans —conocidos mundialmente como STAY— vivan una conexión más cercana con el universo creativo del grupo.

La serie de shows recorrerá tres ciudades latinoamericanas: Buenos Aires, Bogotá y Ciudad de México, con un lineup especial de artistas invitados que variará en cada fecha. En Colombia, el evento contará con la participación de NEXZ, Bad Milk y Kei Linch, ampliando la apuesta musical del espectáculo.

Según la organización, ‘STRAYCITY’ busca convertirse en un espacio de expresión, identidad y comunidad, donde los asistentes puedan sumergirse en una experiencia visual y sonora de alto impacto.

Bogotá se suma a la expansión global de Stray Kids

La llegada de Stray Kids a Colombia se produce en uno de los momentos más exitosos de su carrera. El grupo continúa consolidándose como una de las mayores potencias del K-pop y la música global gracias a sus récords de ventas, giras multitudinarias y presencia en los festivales más importantes del mundo.

Entre los hitos recientes se encuentra su histórica participación como headliners de Rock in Rio, donde se convertirán en el primer acto de K-pop en encabezar el festival brasileño. Además, también liderarán el The Governors Ball Music Festival en Nueva York este año.

Estos logros se suman a sus exitosas presentaciones en BST Hyde Park y Lollapalooza Chicago en 2024, además de su gira mundial ‘Stray Kids World Tour <dominATE>’, que reunió 56 conciertos en 35 regiones alrededor del mundo.

El éxito de Stray Kids en Billboard y la industria musical

El más reciente proyecto musical del grupo, SKZ IT TAPE ‘DO IT’, lanzado en noviembre de 2025 bajo los sellos JYP Entertainment y Republic Records, debutó en el puesto número uno del Billboard 200.

Con este logro, Stray Kids se convirtió en el primer artista en la historia en debutar sus primeros ocho álbumes directamente en el número uno de esta lista. También ampliaron su récord como el grupo de K-pop con más álbumes #1 en Billboard 200 durante el siglo XXI.

A esto se suman nuevas certificaciones de la RIAA, incluyendo Platino para “God’s Menu” y Oro para canciones como “LALALALA”, “S-Class”, “Chk Chk Boom”, “KARMA” y “Case 143”.