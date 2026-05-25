¿Caso de Censura?: Red + Noticias habría ocultado durante más de seis años evidencia del asesinato de Dilan Cruz

A más de seis años del trágico fallecimiento de Dilan Cruz, el joven de 18 años que perdió la vida tras ser impactado por el ESMAD durante las protestas de noviembre de 2019 en Bogotá, se conoce una importante pieza del caso. Esto en manos de la Revista Raya, que destapó una grave denuncia por presunta censura y ocultamiento de material probatorio dentro del informativo Red+ Noticias.

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De acuerdo con las revelaciones, el director del noticiero, Giovanni Celis Sarmiento, habría ordenado desaparecer imágenes exclusivas en un ángulo frontal que captaban el instante exacto en que Cruz fue herido en la cabeza. Este material, considerado una pieza clave para el esclarecimiento judicial, nunca vio la luz y habría sido eliminado de los archivos del canal por directriz interna.

“Hagan de cuenta que ese material nunca existió”

La grave denuncia penal y pública se fundamenta en el testimonio de Paula Andrea Granados, periodista que laboró en dicho medio de comunicación hasta diciembre de 2025. Granados rompió el silencio y detalló cómo se manejó la información la mañana del lunes siguiente al suceso ocurrido en el centro de la capital.

“Todos llegamos a la redacción y quedamos sorprendidos por la decisión que había tomado nuestro director, Giovanni Celis. Él, el mismo día del disparo a Dilan, le dio la orden a la periodista que cubrió esa manifestación de que tenía que decir en su directo que Dilan era un vándalo”, afirmó una fuente consultada por el canal.

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Al parecer, Celis presionó directamente al personal de archivo para borrar las grabaciones logradas por el camarógrafo John Niño. Según los testimonios recolectados, ante la insistencia del equipo por la relevancia de la exclusiva, la respuesta del director fue tajante: “Le dijo que no podía salir con eso al aire, que lo único que tenía que decir era que en hechos confusos había resultado herido un vándalo, fue la palabra que utilizó”.

Asimismo, se conoció que se emitieron presuntas amenazas de despido contra la reportera encargada del cubrimiento en caso de que el video se filtrara o compartiera.

El propio camarógrafo Niño confirmó la censura del metraje, describiendo la escena que la opinión pública no pudo conocer: “Él (Dilan) está solo porque ya todo el mundo estaba aquí replegado, tira el gas, lo devuelve y cuando él se devuelve es que veo que un policía llega y... [dispara] por la espalda”.

El hallazgo que hoy salpica a la dirección de Red+ Noticias, abre un nuevo e intenso capítulo en la búsqueda de justicia por parte de los familiares de Dilan Cruz. Por su parte Giovanni Celis no se ha pronunciado oficialmente sobre los señalamientos en su contra.