¿Trampa en RCN? Productores de ‘La Casa de los Famosos’ habrían sido despedidos por supuesta ayuda a un participante

El encargado de tirar la bomba fue el periodista Carlos Ochoa. A través de sus plataformas digitales, la ‘Biblia de la televisión’ soltó una primicia que dejó fríos a los televidentes: los reconocidos productores Roberto Velásquez y Néstor presuntamente habrían sido sacados por la puerta de atrás del Canal RCN en medio de un tremendo escándalo tras bambalinas.

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“Eres tu Roberto, eres tu Néstor, deben salir inmediatamente de las instalaciones del canal RCN y abandonar la Casa de los Famosos Colombia”, arrancó diciendo Ochoa con su característico tono picante. Según el reporte del periodista, la drástica decisión se tomó luego de una fuertísima pelea ejecutiva desatada porque a los altos mandos les llegó la información de que supuestamente se estaba manipulando el juego desde adentro.

Las acusaciones apuntan a que presuntamente se le estaba entregando información privilegiada a Juanda Caribe, uno de los participantes más sonados. El beneficio era tan evidente ante las cámaras que, según las malas lenguas, el canal prefirió cortar cabezas antes de que el escándalo digital escalara y manchara la credibilidad del formato. Además, Ochoa recordó que el bajo rating en las pantallas tradicionales tiene tambaleando las próximas temporadas, abriendo paso a un cambio urgente de productores para intentar salvar el barco.

¿Quién fue el ganador de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ 2025?

Mientras el formato actual atraviesa este huracán de despidos y acusaciones de pasillo, los fanáticos del programa no han podido evitar recordar lo limpia y reñida que estuvo la definición de la temporada pasada. En la espectacular e inolvidable gran final de ‘La Casa de los Famosos Colombia 2025’, transmitida a mediados del año pasado, el público soberano dictó su sentencia definitiva y coronó al talentoso cantante barranquillero Andrés Altafulla como el gran ganador del formato de convivencia.

Altafulla, quien logró sortear más de 130 días de encierro, estrategias y tensiones extremas, se alzó con el maletín de los 400 millones de pesos tras un infartante duelo de votos frente a la polémica creadora de contenido Melissa Gate. Con el respaldo masivo de sus “panas” y un carisma que terminó devorándose el rating digital, el artista costeño tuvo el honor de apagar las luces de la casa estudio, consolidando su victoria y dejando una vara muy alta en la historia de los realities en Colombia.