Sean Paul llegará al Festival Cordillera: el dancehall también tendrá su momento en Bogotá

El Festival Cordillera sigue moviendo la conversación musical en Colombia y esta vez el nombre que encendió la emoción de muchos fue el de Sean Paul. El artista jamaiquino, uno de los grandes responsables de llevar el dancehall a las listas globales, fue confirmado para hacer parte del evento, una noticia que suma un ingrediente caribeño y bailable a una programación que suele reunir nostalgia, rock, pop latino, sonidos alternativos y grandes referentes de la música en español.

Le puede interesar: Festival Cordillera 2026: anuncian Sudamerican Rockers para la quinta edición en Bogotá

Aunque el evento ha construido su identidad alrededor de sonidos latinoamericanos y artistas que marcaron generaciones en la región, la llegada del jamaiquino abre una puerta directa al Caribe anglófono y a una historia musical que ha influido profundamente en el reguetón, el pop urbano y muchas de las canciones que hoy dominan las plataformas.

¿Por qué emociona la llegada de Sean Paul al Festival Cordillera?

Sean Paul no es simplemente un artista de hits de fiesta. Su nombre está ligado a una época en la que el dancehall terminó cruzando fronteras y entrando con fuerza en la radio, la televisión musical y las discotecas de todo el mundo. Canciones como “Get Busy”, “Temperature” y “Gimme the Light” hicieron que su voz se volviera reconocible incluso para quienes no seguían de cerca la música jamaiquina.

Su álbum Dutty Rock, publicado en 2002, fue uno de los trabajos que consolidó su salto internacional y ganó el Grammy a mejor álbum de reggae. Desde entonces, Sean Paul ha mantenido una carrera marcada por colaboraciones globales con artistas como Beyoncé, Sia, Clean Bandit, Dua Lipa, J Balvin y Feid, entre otros.

Si algo ha caracterizado a Sean Paul es su capacidad para construir canciones que funcionan en vivo. Su repertorio tiene coros reconocibles, bases bailables y una energía que conecta con públicos de distintas generaciones. Para muchos asistentes, su presentación puede ser uno de esos momentos de memoria colectiva, canciones que sonaron en fiestas, emisoras, discotecas y playlists durante más de dos décadas.

Por eso, su presencia en Bogotá tiene sentido dentro de un festival que no solo reúne artistas, sino memorias musicales. Sean Paul llega con una discografía que conecta generaciones y con una influencia que sigue viva en nuevas escenas urbanas y caribeñas.

A falta de que se conozcan todos los detalles logísticos de su presentación, la expectativa ya está puesta en un show que promete una descarga de dancehall, nostalgia y fiesta. Porque si algo tiene claro Sean Paul es cómo convertir un escenario en pista de baile, y Cordillera podría ser el lugar donde Bogotá vuelva a cantar varios de esos coros que marcaron los 2000.