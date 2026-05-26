Pablo Arango celebró especial logro al lado de Noticias Caracol, ¿de qué se trata?

Noticias Caracol es el noticiero insignia de Caracol Televisión, uno de los medios más influyentes y televisados de Colombia. Desde 1998 viene acompañando a los colombianos en el día y con los sucesos más importantes que rodean no solo al país, sino de forma internacional también. El noticiero cuenta las ediciones mañana, mediodía, noche y el resumen final conocido como “Última Edición”.

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Entre su equipo hay una gran variedad de periodistas, con rostros que han acompañado a los colombianos hace décadas, mientras que también hay talentos nuevos. Uno de ellos es Pablo Arango Robledo, quien inició en un principio con algunos reportajes en diferentes zonas de la capital colombiana, por lo que su talento y disciplina le permitieron convertirse en uno de los presentadores principales de Noticias Caracol en vivo.

Pero más allá de su trabajo dentro de Caracol Televisión, Pablo Arango no pasa desapercibido por medio de sus redes sociales, donde termina siendo bastante activo y a la fecha alcanza los más de 30 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde además de evidenciar el amor por su familia y nuevos proyectos, también se dejó ver muy emocionado junto a su novio.

Por este mismo medio, el periodista se mostró bastante emocionado al ahora hacer parte de la primera edición del día de Noticias Caracol. Así Arango se convierte en uno de los principales rostros para contar cómo amanece el país, razón por la que con orgullo compartió este logro con sus seguidores expresando:

“Desde niño lo soñé... Dios es bueno, escucha nuestras oraciones y tiene un plan para nosotros. Primera Edición de @noticiascaracol“.

¿Quién es el novio de Pablo Arango, periodista de Noticias Caracol?

En conversación con Publimetro, Pablo, de Noticias Caracol, confesó que su relación con Johan Gabriel inició luego de que el hombre le escribiera por medio de su cuenta de Instagram, pero para un tema de trabajo. Sin embargo, a pesar de hablar durante un tiempo, ambos terminaron distanciándose durante un año:

“Al año digamos que volvimos a hablar en forma, volvimos a conversar ya contentos, conociéndonos, etc. Es una relación supremamente bonita, basada en el respeto, tenemos un perrito Coco, que es hermoso y vivimos juntos en Bogotá.Nosotros nos queremos mucho, él es contador, yo soy periodista, dos profesiones supremamente alejadas, pero precisamente ese es el complemento, porque yo soy presentador y él está como en el tema más de finanzas, que ya un tema mucho más especializado”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Pablo Arango Robledo.