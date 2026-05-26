Actor de ‘Betty, la fea’ reveló que fue víctima de abuso sexual en su adolescencia

El abuso sexual infantil suele estar rodeado de silencios que pesan durante años, incluso décadas. Por eso, cuando una figura pública decide hablar desde su propia experiencia, el tema deja de ser una cifra fría y se convierte en una conversación incómoda, pero necesaria. Eso fue lo que ocurrió con el actor colombiano Julio César Herrera, recordado por su papel de ‘Fredy Stewart’ en Yo soy Betty, la fea, quien compartió públicamente que fue víctima de abuso sexual durante su niñez y adolescencia.

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La declaración se dio en el marco de la presentación del informe Protégeme Colombia: Un grito anual, desarrollado por la Fundación Lucerito y la consultora Cifras y Conceptos, según la información compartida sobre el evento. La socialización del documento se realizó el pasado miércoles 20 de mayo y buscó poner sobre la mesa la situación de niños, niñas y adolescentes en Colombia frente a distintas formas de violencia.

¿Qué dijo Julio César Herrera sobre su historia personal?

Durante su intervención al cierre de la presentación, Herrera explicó que su testimonio buscaba acompañar el llamado que plantea el informe. “Yo me llamo Julio César Herrera, claramente también fui abusado en mi niñez, en mi adolescencia; y pues, si esto es un grito anual, pues quiero que griten conmigo”, dijo el actor, de acuerdo con el registro audiovisual compartido sobre el evento.

El artista también hizo referencia al impacto emocional que generaron las cifras presentadas durante la jornada. “Creo que muchos estamos sintiendo ahí en las mesas, en nuestros corazones, cada una de las palabras, cada una de estas cifras”, agregó.

Su intervención no solo llamó la atención por tratarse de una revelación personal, sino porque puso en palabras una realidad que, en muchos casos, permanece oculta por miedo, culpa, vergüenza o falta de protección institucional. En ese sentido, el testimonio del actor funcionó como una forma de darle rostro humano a una discusión que no puede quedarse únicamente en reportes estadísticos.

¿Qué cifras presentó el informe Protégeme Colombia?

De acuerdo con la información entregada durante la presentación, el informe Protégeme Colombia: Un grito anual analizó bases de datos públicas con registros históricos entre 2005 y 2025, además de 20 entrevistas cualitativas a profundidad.

Según los datos citados en el evento, en Colombia se registran más de 550.000 casos de violencia general contra niños, niñas y adolescentes. De ese total, más de 302.000 corresponderían a delitos de índole sexual, una cifra que evidencia la dimensión de una problemática que atraviesa hogares, instituciones y territorios.

Más allá de los números, el documento también habría señalado fallas estructurales en la forma en que el Estado investiga y atiende este tipo de delitos. Entre las alertas mencionadas están las dificultades del sistema penal, la posible desarticulación entre entidades y las brechas en los registros oficiales que deberían servir para proteger a la niñez.

Porque cuando se habla de abuso sexual infantil, las cifras importan, pero también importa escuchar a quienes han sobrevivido a esas violencias. El testimonio de Julio César Herrera llega en un contexto en el que organizaciones sociales insisten en la necesidad de romper el silencio, fortalecer las rutas de denuncia y exigir respuestas más claras por parte de las instituciones.

La revelación del actor no debe leerse desde el morbo ni desde la curiosidad sobre su vida privada, sino como un llamado a mirar una realidad que afecta a miles de niños, niñas y adolescentes en el país. Si el informe se presenta como “un grito anual”, su mensaje parece apuntar justamente a eso: que la protección de la infancia no puede seguir dependiendo de gritos aislados, sino de acciones concretas, sostenidas y urgentes.