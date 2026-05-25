Natalia Paris reafirmó su apoyo hacia Abelardo de la Espriella con particular video que levantó críticas

Natalia París no tiene filtros a la hora de expresar sus posturas políticas, y recientemente lo volvió a demostrar. La reconocida modelo, empresaria y DJ paisa encendió las redes sociales al reafirmar, de manera contundente, su respaldo al abogado Abelardo de la Espriella. A través de un particular video compartido en su cuenta de Instagram, París lanzó una fuerte crítica hacia el socialismo y el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Puede leer: Natalia París le dio una nueva oportunidad al amor, ¿le puso fin el celibato?

El contenido audiovisual en cuestión aborda la cruda realidad de Cuba, utilizando la isla como un espejo de lo que, según los sectores de oposición, podría ocurrir en Colombia bajo el mandato actual. Con este gesto, la modelo dejó en claro que su sintonía ideológica con De la Espriella está más firme que nunca. Sin embargo, la publicación levantó varios comentarios, reactivando el eterno debate sobre la intervención de figuras del entretenimiento en la política nacional.

De los “mil mensajes en visto” a la predicción presidencial

Esta nueva muestra de apoyo llega poco después de una intervención de la modelo que se volvió viral, donde, con la espontaneidad y el carisma que la caracterizan, confesó la intensa y divertida dinámica que mantiene con el jurista cordobés. Lejos de ocultarlo, la paisa admitió sin ninguna pena que su admiración traspasa las barreras profesionales, aunque reveló entre risas que el abogado se está haciendo rogar.

“Obviamente, está muy creído… Muy cotizado. No, no me ha contestado y le he mandado como mil mensajes que lo amo, que lo amo, que lo amo”, lanzó la modelo en su momento, dejando claro que le aplica el famoso “visto” debido a sus múltiples ocupaciones. A pesar de la falta de respuesta inmediata, París no escatimó en elogios hacia la disciplina del jurista: “Está en ese compromiso tan divino con el país... Yo no sé cómo hace y así mismo va a ser de presidente”, sentenció.

Le puede interesar: ¿La némesis de Barbara Blade? Natalia París reveló que la enamora el olor a ‘chucha’ de sus parejas

Como era de esperarse, la combinación entre el discurso anticomunista de Natalia París y las aspiraciones políticas de Abelardo de la Espriella provocó un tsunami de reacciones. Mientras que una parte de sus seguidores aplaude su berraquera para hablar de frente contra el comunismo y la gestión de Petro, otros critican el video por considerarlo una estrategia de desinformación o simple radicalismo.

Por ahora, el abogado no se ha pronunciado oficialmente sobre los “mil mensajes de amor” ni sobre la reciente publicación, pero lo que es un hecho innegable es que Natalia París ya le dio su primer y más ruidoso voto de confianza en la carrera hacia la presidencia.