Natalia París le dio una nueva oportunidad al amor, ¿le puso fin el celibato?

Natalia Paris a sus 52 años, sigue siendo una de las modelos más recordadas por el mundo del entretenimiento; su belleza y su personalidad tan carismática la han llevado a tener toda la atención de los medios en diferentes ocasiones. Hace unos años, la también empresaria incursionó en el mundo de la música y hoy por hoy se ha consolidado como una importante dj.

En cuanto a su vida personal, Natalia ha dado de qué hablar por sus vínculos amorosos con diferentes figuras de la farándula nacional. De hecho, la última relación que dio a conocer públicamente fue con Rafael Duarte, quien era su manager, pero también era casi cinco años menor que ella.

Hace unos meses, la modelo llamó la atención al hablar de su orientación sexual, al declararse demisexual en entrevista con ‘Desnúdate con Eva’. “Estoy soltera, llevo dos años soltera, el período más largo que llevo sola. Yo tengo una forma de ser que se lleva demisexual; a ti no te interesa el sexo ni nadie, pero cuando te enamoras, mejor dicho, Esperanza Gómez te queda en pañales (...) La verdad, en este momento no me interesa nadie (...) No pienso en sexo, no me hace falta, no me gusta ningún hombre, pero no significa que cuando me enamore...”, afirmó.

Por lo que ese mismo tiempo llevaba en celibato, que finalmente rompió y así lo comentó al programa ‘Lo Sé Todo’: “Hace unos mesecitos, lo máximo. El amor es lo mejor que nos puede pasar en la vida; uno debe sentirse enamorado con uno siempre, pero cuando llega una persona, como que se enamora más de uno mismo”, afirmó la modelo entre risas.

En el momento en el que le preguntaron por la identidad de este sujeto, que sería su pareja sentimental, señaló que hasta ahí daba detalles y que lo que había aprendido del mundo de la farándula es mantener su vida personal completamente privada.

¿Natalia París tiene autismo?

En entrevista con Eva Rey en su podcast ‘Desnúdate con Eva’, Natalia confesó que hace poco descubrió que tiene un trastorno. Se trata de autismo, aclarando que no tiene diagnóstico médico, pero que se dio cuenta por medio de un test que hizo en la inteligencia artificial, ChatGPT, el cual arrojó detalles que ella asimiló con sus comportamientos.

“Sí, yo descubrí muy tarde, a esta edad, que yo tengo autismo. No lo tengo diagnosticado, pero es que tú ya le preguntas a ChatGPT y haces un test largo y, sobre todo, en el autismo tenemos algo que es muy bueno, termina siendo muy bueno, que es el hiperfoco; en un tema que tú te obsesionas con el tema tanto que te vuelve muy bueno”, comentó.