“Quedó debajo de una tractomula”: hermana de Dilan Cruz habló sobre la trágica muerte de su otra hermana en accidente

La familia de Dilan Cruz vuelve a enfrentar una tragedia que ha causado conmoción en Colombia. Esta vez, el dolor llegó con la muerte de Mayerly Cruz, una joven de 22 años que falleció tras sufrir un grave accidente de tránsito en Bogotá mientras se movilizaba en una motocicleta solicitada a través de una aplicación de transporte.

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El caso fue revelado por su hermana, Denis Cruz, durante una entrevista en el pódcast Vamos pa’ eso, donde relató entre lágrimas las angustiosas horas que vivió la familia tras recibir la noticia del siniestro ocurrido el pasado 20 de marzo de 2026 en la Avenida Boyacá con calle 26 sur, en la localidad de Kennedy.

“Si no hubiera cometido esa imprudencia, mi hermana estaría viva”: desgarrador relato tras muerte de Mayerly Cruz

“Si él no hubiera cometido esa imprudencia, mi hermanita estaría viva en este momento. Y hoy, de nuevo, mi familia está rota”, expresó Denis al recordar lo ocurrido con Mayerly, conocida cariñosamente como “Maje”.

La joven era hermana de Dilan Cruz, el estudiante que murió en 2019 tras resultar herido durante las protestas sociales en Bogotá. Siete años después, la familia vuelve a enfrentar una pérdida devastadora.

Una llamada que cambió todo

Denis relató que la noticia llegó de forma inesperada a través de mensajes y llamadas. “Maje sufrió un accidente”, le dijeron. De inmediato salió hacia el Hospital de Kennedy mientras intentaba avisarle a su madre, Alejandra Medina.

“Mi mayor miedo era perder otro hermano, y perderla en especial a ella”, recordó.

Al llegar al centro asistencial, el panorama fue desolador. Denis contó que el personal médico nunca les dio esperanzas debido a la gravedad de las heridas.

“El doctor nos dijo que era uno de los tres casos más graves que había tenido en ese hospital”, aseguró.

Mayerly trabajaba en un almacén de calzado y soñaba con ingresar a la universidad para estudiar Psicología, motivada por su deseo de ayudar a otras personas. Según su hermana, era una joven alegre, noble y luchadora.

“Ella luchaba por ser feliz, por salir adelante y entrar a la universidad. Le gustaba mucho ayudar”, afirmó Denis.

Su madre también la recordó con profundo dolor: “Era un ser que cualquier mamá hubiera querido tener como hija”.

La imprudencia que terminó en tragedia

De acuerdo con las investigaciones y los testimonios recopilados por las autoridades, Mayerly solicitó una motocicleta mediante una plataforma para movilizarse más rápido debido al tráfico en Bogotá.

Sin embargo, el recorrido terminó en tragedia apenas 30 minutos después de iniciar el viaje.

El patrullero Freddy Senegas, quien atendió el caso, explicó que la motocicleta habría perdido el control tras intentar maniobrar entre vehículos.

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“La motocicleta pasa el resalto, pierde el control y la tripulante cae al costado izquierdo”, indicó el uniformado.

Denis Cruz fue aún más contundente al señalar la presunta responsabilidad del conductor.

“El motociclista iba a alta velocidad, intentó filtrar entre dos carros, perdió el control y chocó contra una volqueta”, relató.

La caída fue fatal. Mayerly terminó debajo de las llantas del vehículo pesado.

“Imagínate que una volqueta te espiche”, dijo su hermana al describir el estado en el que ingresó a la clínica.

Aunque los médicos realizaron múltiples maniobras para salvarla, la joven falleció al día siguiente.

“El doctor nos dijo: ‘Hicimos todo lo posible, la reanimamos 20 veces y no sobrevivió’”, contó Denis.

La polémica notificación de la aplicación

Uno de los hechos que más indignación generó en la familia ocurrió horas después del accidente, cuando Denis revisó el celular de Mayerly.

“Había una notificación que decía: ‘Califica tu viaje’”, denunció.

La situación abrió un fuerte debate sobre la seguridad en las plataformas digitales de transporte y los controles aplicados a los conductores que prestan este tipo de servicios.

Denis cuestionó los filtros de seguridad de las aplicaciones.

“Las plataformas deberían tener mucho más control y mayores filtros para quienes transportan personas”, afirmó.

Un vacío legal y más víctimas

El caso de Mayerly no sería aislado. Según expertos y autoridades, otras mujeres también han muerto recientemente en accidentes relacionados con motocicletas de plataformas digitales en Bogotá.

Especialistas advierten que el transporte de pasajeros en moto opera en un vacío jurídico en Colombia, sin regulación clara y con limitadas garantías para los usuarios.

Fasecolda advirtió sobre la evasión del SOAT y los riesgos asociados a este tipo de transporte. Por su parte, expertos en movilidad han señalado que las plataformas generan una percepción de seguridad que no siempre corresponde con la realidad.

Mientras tanto, la familia Cruz anunció acciones legales contra la plataforma y el motociclista involucrado.

“Uno como víctima queda en el limbo y ellos siguen facturando”, cuestionó la madre de Mayerly.

Las cifras de la Secretaría de Movilidad de Bogotá reflejan la gravedad del problema: el 44 % de las víctimas fatales en accidentes de tránsito en la ciudad corresponden a usuarios de motocicletas.

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Hoy, el nombre de Mayerly Cruz se suma a la larga lista de víctimas de la imprudencia vial en Colombia, mientras su familia intenta sobrevivir nuevamente al dolor de perder a otro ser querido.