Dany Hoyos ‘Suso’ recordó cuando fue detenido en el Vaticano: Jessica Cediel lo habría dejado botado

Dany Alejandro Hoyos es un reconocido comediante, libretista, presentador y empresario colombiano, famoso a nivel nacional e internacional por dar vida a“Suso el Paspi”, uno de los personajes más icónicos y queridos de la televisión y el humor en Colombia.

Nacido en Medellín, Hoyos es además comunicador social de la Universidad de Antioquia, una formación que le ha permitido estructurar el éxito de su formato de entrevistas The Suso’s Show. Recientemente, el comediante estuvo en el formato Los parceritos, de Lokilla y JP, la pareja de presentadores recordó el tenso —pero ahora divertido— incidente que vivieron mientras grababan el popular programa La vuelta al mundo en 80 risas.

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Lo que debió ser una jornada de trabajo tranquila en uno de los lugares más sagrados y custodiados del planeta, terminó en una detención que ambas figuras recuerdan con humor. En entrevistas anteriores, Cediel expresó: “La gente tiene que saber que nosotros estuvimos presos en el Vaticano por una hora y media. Fue real”, mientras que Suso confesó que fue durante hora y medio y que la modelo lo había abandonado.

Según relataron, el problema comenzó por culpa de la inconfundible y llamativa pinta de ‘Suso’, la cual, sumada a una pancarta que el comediante llevaba consigo, atrajo demasiado la atención de los turistas colombianos que circulaban por la zona. Este tumulto fue suficiente para que las autoridades del Vaticano encendieran las alarmas de seguridad.

“Cuando se acercó la Policía, nuestro productor me dijo: ‘Mamita, pícese. Váyase’”, explicó Jessica, asegurando que ella pensó que su compañero, siendo un personaje tan ingenioso, sabría cómo salir del apuro sin mayores complicaciones.Pero la seguridad en el Vaticano no es un juego. Tiempo después, los uniformados lograron identificar a Cediel y la mandaron llamar para que regresara al sitio donde estaba detenido su compañero.

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“Cuando yo llegué otra vez a donde ‘Susito’, ya no estaba él solo, ya estaba como con 4 policías más y yo: ‘¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto?’. Pero nosotros hablamos bien, nos defendimos”, relató la bogotana.

Finalmente, los dos contaron que los uniformados no los dejaron solos ni un instante y los mantuvieron bajo vigilancia estricta hasta que abandonaron el lugar. La historia, que ahora cuentan entre risas y chistes, terminó convirtiéndose en un “antecedente” que incluso compararon jocosamente con otras figuras de la televisión colombiana, como Jorge Alfredo Vargas, de quien bromearon diciendo que también tenía su historial por “acosar al Papa”.

¿Por qué The Susos Show salió de Caracol?

Frente a las cámaras, Dany Hoyos agradeció a los televidentes por haberlo acompañado en esta aventura por tantos años, expresando:

“Este es un mensaje para ‘La Red’: No es un adiós, es un hasta luego. Quiero aclarar acá que la decisión es mía, yo hablé con Caracol y le dije que nos diéramos un tiempo, que no eran ellos que era yo. (...) En Caracol se pusieron muy tristes porque el rating de este programa es alto; ellos me dijeron que si quería hacer algo más. (...) Caracol es el mejor canal del mundo; le quiero agradecer a todo mi equipo y a toda la producción. (...) Gracias a todos por seguir creyendo en mí”,fueron las emotivas palabras de ‘El paspi’.