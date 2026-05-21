Sara Corrales se defendió tras críticas por su aspecto durante el nacimiento de su hija: “Un parto no es solo dolor”

Sara Corrales es una reconocida actriz, modelo y empresaria colombiana que se dio a conocer en el país a través del reality show “Protagonistas de Novela” del canal RCN. Desde ese momento ha participado en producciones tanto en Colombia como en México, lugar en el que reside actualmente.

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Tras llegar al altar en agosto del 2025, Corrales anunció la llegada de su hija Mila, compartiendo con sus seguidores varios detalles de su embarazo. Finalmente, el nacimiento se dio el día 17 de mayo, acontecimiento que describió como el momento que “partió su vida en dos”. Sin embargo, lo que debió ser una celebración de puro amor en redes sociales, también tuvo un escenario de debate luego de que varios usuarios criticaran el aspecto físico y la armonía estética de las postales que compartió del nacimiento.

A través de su cuenta de Instagram, Corrales conmovió a sus seguidores con un emotivo mensaje dedicado a su primogénita: “Nadie me dijo que el alma se podía estirar tanto. Que el pecho se podía abrir así, sin aviso, para hacerle lugar a un amor que no cabe en palabras (...). Te esperé durante meses, te imaginé, te hablé. Y aun así, cuando te pusieron sobre mi pecho, entendí que no había manera de estar lista para algo tan inmenso”, escribió la paisa.

A pesar de la oleada de felicitaciones, no faltaron los cuestionamientos de quienes consideraron que las imágenes mostraban una versión “romantizada” o poco realista de dar a luz. “Ojalá se viera así de armónico y fotogénico un parto”, comentó una usuaria, insinuando que la escena parecía planeada o editada.

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Fiel a su estilo directo y sin tapujos, la actriz no se quedó callada y respondió de manera contundente para defender su experiencia y romper estigmas sobre la maternidad: “Jajajaja ¿y entonces este qué es? ¿Una novela o qué? Hay que quitarse de la cabeza la idea errónea de que un parto es solo dolor, gritos, miedo! Esto también es un parto, uno real, SIN EPIDURAL, sin miedo, con preparación, rodeada de amor, del equipo perfecto”.

Con esta réplica, Corrales abrió la conversación sobre el parto respetado y la preparación prenatal, demostrando que traer una vida al mundo también puede vivirse desde la tranquilidad, el control y la conexión plena, lejos del drama que usualmente se retrata en la ficción. A pesar de ciertas críticas, sus miles de seguidoras y colegas de la industria aplaudieron su fortaleza al enfrentar un parto natural sin anestesia, priorizando una experiencia armoniosa y consciente.

¿Quién es el esposo y padre de la hija de Sara Corrales?

Damián Pasquini es un empresario argentino con una destacada trayectoria en el ámbito del marketing digital. Es socio y director de GrupoMap, una agencia especializada en estrategias promocionales, y CEO de Azzgency Latam, enfocada en soluciones para plataformas como Amazon. Su experiencia y liderazgo en el sector lo han posicionado como una figura influyente en el mercado latinoamericano.