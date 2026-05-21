Con jet privado a Europa: La incómoda propuesta que le hicieron a Greeicy

Greeicy es una de las cantantes colombianas más queridas no solo aquí sino también a nivel internacional, su gran talento y su particular personalidad la han hecho cautivar a miles de personas. Desde hace un tiempo, viene mostrando su faceta como madre, con su pequeño hijo Kai, a quien tuvo junto a su pareja Mike Bahía.

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Esta vez la artista llamó la atención por un video difundido en redes sociales, donde quedo captado un inusual y tenso intercambio con un ciudadano extranjero. Los hechos se habrían dado en Miami, Estados Unidos, en donde se puede observar que un hombre de origen europeo se le acerca de manera directa, no solo por un saludo casual sino por una inesperada propuesta.

El sujeto intentó convencer a la intérprete colombiana de dejar sus compromisos de lado para viajar de inmediato con él hacia el viejo continente en una aeronave de lujo.“Mira, yo tengo un jet ahora. Podemos ir a Europa. Yo quiero que te vayas conmigo. Vamos a Saint-Tropez. Vamos a hacer un show juntos”, fueron las palabras que el ciudadano extranjero le dirigió a la artista, según se observa en el material audiovisual.

La reacción de Greeicy ante la inesperada propuesta

Ante la inmediatez y la naturaleza de la propuesta, que tomó por sorpresa a los acompañantes de la cantante, Greeicy optó por mantener la compostura en lugar de propiciar una confrontación directa. Con el fin de controlar la insistencia del hombre, la caleña utilizó su carrera como escudo y argumentó con firmeza que las actividades de su agenda requieren una planeación estricta y la aprobación previa de su equipo de trabajo.

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“No es tan fácil como que yo me llame y ya, toca organizarlo, tengo que mirar la agenda”, respondió Rendón, proyectando una actitud calmada pero imitando un límite claro ante el desconocido.

A pesar de la lógica aclaración de la artista, el ciudadano europeo redobló la presión y demostró no estar acostumbrado a recibir un “no” por respuesta. “No, podemos organizar ahora”, replicó con insistencia, sugiriendo que se trasladaran de inmediato hacia el aeropuerto más cercano para abordar el jet.

Pese a la evidente tensión del momento y a los elogios del sujeto, quien no paraba de calificarla como “guapa”, la caleña insistió en mantener una distancia prudente sin perder los buenos modales. “Me encanta la idea. De verdad que podemos conversar y lo hacemos”, añadió como una ingeniosa salida cordial para finalizar el diálogo de una vez por todas.

Posteriormente, el hombre indagó sobre la situación sentimental de la colombiana, preguntándole de forma reiterada si se encontraba casada. La respuesta de Greeicy fue clara y tajante: “Casi, comprometida…”. Con esta afirmación, la intérprete hizo alusión directa con Mike Bahía,

Tras escuchar esta confirmación, el extranjero finalmente desistió de continuar con sus planteamientos, limitándose a responder un breve: “Okey, no importa...”, para luego retirarse del lugar.