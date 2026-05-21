Coja una ‘Hoja en Blanco’ y anote los números del chance de Omar Geles tras dos años de su muerte

Omar Geles sigue sonando como si nunca se hubiera ido. A dos años de su muerte, el vallenato todavía lo recuerda no solo por sus canciones, sino por esa forma tan suya de convertir la nostalgia, la familia y el amor en letras que terminaron quedándose en la memoria de varias generaciones. Y como suele pasar en Colombia con los artistas queridos, su vida también empezó a traducirse en números que muchos seguidores relacionan con el chance.

Antes de hablar de cifras, vale recordar el contexto. Omar Antonio Geles Suárez murió el 21 de mayo de 2024 en Valledupar, después de presentar una emergencia de salud mientras realizaba actividad física. El artista fue trasladado a la Clínica Erasmo, donde, pese a los esfuerzos médicos, no fue posible reanimarlo. Su fallecimiento golpeó fuerte al mundo vallenato, que lo despidió como uno de sus compositores más importantes.

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Maren García y Omar Geles

Geles tenía 57 años y dejó una obra inmensa. Fue fundador de Los Diablitos junto a Miguel Morales, ganó reconocimiento como acordeonero y compositor, y escribió canciones que se volvieron parte del cancionero popular colombiano. Entre ellas, por supuesto, está ‘Los caminos de la vida’, una de esas letras que cualquiera ha cantado, tarareado o escuchado en una reunión familiar.

Los números del chance de cuatro cifras asociados a Omar Geles

Con motivo del segundo aniversario de su muerte, varios seguidores han empezado a relacionar fechas importantes de la vida del artista con números de cuatro cifras para el chance. Ojo, esto hace parte de una tradición popular y no representa ninguna garantía de suerte, pero sí muestra cómo la memoria de Omar Geles también se mueve en las conversaciones cotidianas de quienes lo siguen recordando.

Uno de los números más mencionados es el 2105, que corresponde al día y mes de su fallecimiento: 21 de mayo. También aparece la combinación 0521, una variación con el mes primero y el día después, formato que muchos jugadores suelen usar al convertir fechas en cifras.

Otro número que toma fuerza es el 1502, por su fecha de nacimiento: 15 de febrero. Geles nació en 1967 en Mahates, Bolívar, y desde muy joven se fue abriendo camino en el vallenato hasta convertirse en una de sus figuras más queridas.

También está el 1967, año de nacimiento del compositor, una cifra que para muchos resume el inicio de una vida dedicada a la música. A esa lista se suma el 2024, año de su fallecimiento, y el 0057, por la edad que tenía cuando murió.

‘Los caminos de la vida’ también tiene su número del chance

Entre las cifras que más llaman la atención aparece 1993, año asociado al álbum ‘Sorpresa Caribe’, de Los Diablitos, en el que apareció ‘Los caminos de la vida’. Esa canción se convirtió en un himno del vallenato y en una de las composiciones más recordadas de Omar Geles.

Como quien dice, no se trata solo de jugar por jugar. Para muchos, estos números son una forma de recordar al artista desde los datos que marcaron su vida: cuándo nació, cuándo murió, cuántos años tenía y en qué momento una de sus canciones terminó volviéndose eterna.

Omar Geles estas son las fechas y números de la suerte del cantante con los que podría ganar el chance y la lotería Captura de pantalla del Instagram de omargeles

Un legado que sigue dando de qué hablar

Omar Geles no fue únicamente el autor de un éxito. Su obra fue grabada por grandes nombres del vallenato y la música popular colombiana, entre ellos Diomedes Díaz, Patricia Teherán, Silvestre Dangond y muchos más. Por eso, cada aniversario de su muerte vuelve a activar homenajes, recuerdos y publicaciones de quienes crecieron con sus canciones.

Al final, estos números del chance son apenas una muestra de cómo la cultura popular convierte la memoria en rituales. Algunos lo recuerdan poniendo ‘Los caminos de la vida’, otros compartiendo videos, otros visitando su tumba y otros mirando fechas para armar combinaciones. Lo cierto es que Omar Geles sigue presente, porque sus canciones todavía hacen lo que él mejor sabía hacer: tocar fibras y poner a hablar al país.

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