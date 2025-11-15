Famosos cantantes de vallenato se pelean por reconocida canción que escribió Omar Geles: “es una copia barata”

La disputa por la canción Si no me falla el corazón volvió a encender el ambiente en el vallenato, enfrentando a dos de sus voces más reconocidas: Álex Manga y Rafa Pérez. Lo que comenzó como un cover terminó derivando en un debate más profundo sobre la autoría, la vigencia de los clásicos y la transformación de la industria musical.

La canción, compuesta por el recordado Omar Geles y lanzada en 1997 como parte del repertorio de Los Diablitos, regresó a la conversación pública luego de que la versión interpretada por Pérez se viralizara, alcanzando más de tres millones de reproducciones en YouTube.

Álex Manga, quien interpretó la canción junto a Geles en Los Diablitos, se mostró inconforme con la versión de Pérez. En diálogo con el periodista Javier Fernández, afirmó: “La copia de Rafa es una copia barata. Que la canción no fue relevante cuando la grabamos con Omar Geles, lo dijo Rafa”, declaraciones recogidas por Tropicana.Para Manga, el hecho de que la canción resurja sin inversión en pauta demuestra el valor del tema original y el peso de la nostalgia en el público.

Rafa Pérez, por su parte, respondió con un mensaje más enfocado en la evolución del negocio musical. Señaló que el vallenato atraviesa una transformación impulsada por las plataformas digitales, y que la rivalidad entre artistas “ya no tiene sentido” en un ecosistema donde las versiones, reinterpretaciones y fusiones son parte habitual del crecimiento del catálogo.

Su versión, lanzada inicialmente casi como un tributo, terminó convirtiéndose en un fenómeno que conectó con nuevas audiencias y reabrió la conversación sobre quién debe atribuirse el mérito cuando un clásico renace en la era digital.

Aunque no es la primera vez que un cover desata tensiones en el vallenato, este episodio evidencia una realidad inevitable: los géneros tradicionales están viviendo un choque generacional donde conviven la nostalgia, la innovación y una industria cada vez más marcada por el impacto viral.

Por ahora, la canción vuelve a sonar con fuerza en fiestas, redes y plataformas, mientras los seguidores del género toman partido en una discusión que, lejos de agotarse, parece estar apenas calentando motoresA la discusión por la autoría emocional y el “derecho” a interpretar Si no me falla el corazón se le siguieron sumando voces. Rafa Pérez, uno de los protagonistas del rifirrafe, lanzó recientemente una reflexión que volvió a encender el debate dentro del vallenato.

“El nuevo negocio de la música pocos lo están entendiendo. Algunos siguen más pendientes de la confrontación que de otra cosa. Por lo visto, esa seguirá siendo nuestra cruz por mucho tiempo. No han entendido que la competencia no es entre nosotros”, declaró Pérez en Tropicana FM, dejando claro que para él la disputa está desgastando al género más que fortaleciéndolo.

La controversia, lejos de apagarse, ha consolidado a Si no me falla el corazón como un punto de referencia dentro del folclor vallenato, donde la discusión sobre la legitimidad de las versiones y el reconocimiento de los intérpretes sigue alimentando las opiniones entre los fanáticos.

Y como si fuera poco, en las últimas horas volvió a circular un video que reavivó la conversación: las palabras de Silvestre Dangond en el pasado Festival Vallenato, durante el homenaje a Omar Geles. Allí, el urumitero llamó la atención públicamente a Rafa Pérez y Álex Manga por la rivalidad que ambos mantienen alrededor de esta canción.

“Yo como vocero, solamente les quiero decir una cosa. Hay que aplicar el ejemplo que él nos dejó (Omar Geles). Él no tenía resentimiento en su corazón… ¿y a qué voy? A que primero, ustedes dos los une un estilo, los une una canción. Cada quien la hizo éxito en su tiempo. Unamos fuerzas”, dijo Dangond frente a miles de asistentes.

Luego, dirigiéndose a Álex Manga, agregó: “La verdad, él —Omar— si estuviera acá, estuviera dándote un abrazo. En tu corazón hay eso. Hay eso. Y el ejemplo, claro, nos lo dejó el negro. Entonces hay que aplicarlo. Para que no nos falle el corazón, ¿okey?”.