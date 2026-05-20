‘The Mandalorian and Grogu’ aterriza en las salas de cine de Colombia: así se vivió su gran premier

El universo de Star Wars se reunió en Colombia con la premiere de The Mandalorian and Grogu, la nueva película de Lucasfilm que lleva por primera vez a Din Djarin y Grogu a la pantalla grande. La función reunió a invitados especiales, legiones, cosplayers, clubs de fans y fanáticos de la saga en una noche inspirada en los universos cinematográficos más influyentes de todos los tiempos.

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En medio de una ambientación inspirada en la película, los asistentes se sumergieron en una experiencia cargada de referencias al universo Star Wars. El recorrido incluyó instalaciones de gran formato inspiradas en los escenarios de la película, figuras de personajes icónicos que estarán disponibles en diferentes almacenes de cadena del país, espacios interactivos para fotografías y distintos guiños visuales a la historia de Mando y Grogu, recreando parte de la estética galáctica que acompaña esta nueva aventura en pantalla grande.

Asimismo, durante la noche, clubes de fans y legiones de Star Wars participaron con cosplays inspirados en distintos personajes de la saga, sumando aún más autenticidad y emoción a la experiencia. La película, dirigida por Jon Favreau y coescrita junto a Dave Filoni y Noah Kloor, trae de regreso el universo de The Mandalorian con una historia ambientada tras la caída del Imperio, donde Din Djarin y Grogu emprenden una nueva misión mientras la Nueva República intenta restaurar el orden en la galaxia.

María Paula Rojas, Gerente de Marketing Theatrical de Cinecolor Colombia, representante oficial de Disney en el país, señaló que “Grogu se ha convertido en mucho más que un personaje entrañable dentro de Star Wars. En esta película vemos una versión mucho más protagónica y emocional, que termina conectando tanto con los fanáticos de siempre como con nuevas generaciones que están descubriendo este universo por primera vez”.

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Por su parte, un vocero de Star Wars Colombia, manifestó que “The Mandalorian and Grogu es una película que conecta con valores familiares y permite acercarse fácilmente al universo de Star Wars, incluso para quienes no han seguido todas las temporadas de la serie. La historia logra que cualquier espectador conecte con los personajes y con la esencia de la saga, por lo que también puede convertirse en una puerta de entrada para nuevos fans”.

Cine Colombia llevará a un fan de Star Wars a vivir una experiencia espacial única

Asimismo, con motivo del estreno exclusivo en cines de Star Wars: The Mandalorian and Grogu, Cine Colombia lanzó un concurso que llevará a uno de los fanáticos de la saga a Orlando, Florida, para vivir una experiencia inspirada en la exploración espacial. El premio incluye un viaje para dos personas con tiquetes y hospedaje para recorrer el Kennedy Space Center Visitor Complex, donde podrán conocer cohetes reales, exhibiciones de misiones espaciales, el Space Shuttle Atlantis y simuladores inmersivos.

Para participar, las personas deberán comprar dos o más boletas de la película antes del 14 de junio de 2026 en cualquier teatro de Cine Colombia, registrar los datos y códigos de las boletas en cinecolombiaexperiencias.com y conectarse a una trivia en línea el 15 de junio, centrada en preguntas sobre el universo Star Wars y la película. Ganará quien responda correctamente la mayor cantidad de preguntas en el menor tiempo posible.