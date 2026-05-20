‘Cien años de soledad’: así será el cierre de la historia de los Buendía

(Mauricio González A - @MauroGon,Mauricio González A - @MauroGon,Mauricio González A - @MauroGon/Mauricio González A - @MauroGon)

La adaptación de Cien años de soledad entra en su etapa definitiva. Netflix confirmó que la historia llegará a su desenlace con el estreno de la Segunda Parte el próximo 5 de agosto y un gran final programado para el 26 de agosto de 2026.

La plataforma también reveló las primeras imágenes y el adelanto oficial de esta fase final, que profundizará en la decadencia de Macondo y en el destino irreversible de la familia Buendía, inspirada en la obra cumbre del Nobel colombiano Gabriel García Márquez.

Macondo entra en su etapa más oscura

La primera entrega mostró la construcción de Macondo como una utopía marcada por la inocencia y los sueños fundacionales de los Buendía. Sin embargo, las guerras lideradas por el coronel Aureliano Buendía comenzaron a fracturar el pueblo y a sembrar el camino hacia su destrucción.

En esta nueva etapa, la serie explorará las siguientes generaciones de la familia y cómo la llegada del progreso traerá también la decadencia. El relato avanzará hacia el cumplimiento de la maldición que persigue a los Buendía desde los orígenes de Macondo.

Según la sinopsis oficial, tras la firma del armisticio la paz no llegará realmente al pueblo. La llegada de Fernanda del Carpio transformará el destino familiar, mientras que José Arcadio Segundo impulsará la conexión de Macondo con el mundo exterior mediante el tren y la compañía bananera, hechos que precipitarán la ruina definitiva del lugar.

Los episodios de la Segunda Parte

La Segunda Parte de la producción estará compuesta por siete episodios dirigidos por Laura Mora y Carlos Moreno:

El armisticio

La Reina de Madagascar

Fernanda del Carpio

Había llegado el inocente tren

Fue un once de octubre

Eran más de tres mil

Llovió cuatro años, once meses y dos días

Posteriormente, el 26 de agosto llegará un capítulo especial que funcionará como el Gran Final de la adaptación audiovisual.

Un final cinematográfico para la obra de García Márquez

Laura Mora aseguró que cada episodio de esta segunda parte fue concebido como una película y que el objetivo era llevar la serie “a otro nivel” en términos narrativos, visuales y sonoros.

Por su parte, Francisco Ramos explicó que durante el desarrollo creativo concluyeron que el desenlace requería un formato especial, razón por la cual decidieron producir un Gran Final con una estructura cercana a un largometraje.

Una de las producciones más ambiciosas de Latinoamérica

La adaptación de Cien años de soledad se ha consolidado como uno de los proyectos audiovisuales más ambiciosos realizados en América Latina. La serie fue filmada íntegramente en Colombia y en español, con la participación de cientos de artistas y técnicos nacionales.

Además, la producción contó con el respaldo de la familia de Gabriel García Márquez, un elemento clave para materializar una adaptación que durante décadas fue considerada imposible de llevar a la pantalla.

¿Cuándo se estrena el final de ‘Cien años de soledad’?

Segunda Parte: 5 de agosto de 2026.

Gran Final: 26 de agosto de 2026.

Con este cierre, Netflix busca culminar una de las producciones más esperadas de habla hispana y dar vida completa al universo de Macondo que marcó generaciones de lectores en todo el mundo.