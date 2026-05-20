“No esperaba que fuera el último”, sobrina de Yulixa Toloza dedico sentidas palabras tras su trágica partida

Lo que comenzó como el anhelo de someterse a un procedimiento estético terminó en una tragedia que hoy conmociona al país. El martes 19 de mayo, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Yulixa Consuelo Toloza, la estilista de 52 años que había sido reportada como desaparecida desde el pasado miércoles 13 de mayo en el sur de la capital.

El cadáver fue encontrado en una zona boscosa a un costado de la carretera que comunica a los municipios de Apulo y Anapoima, en el departamento de Cundinamarca. El propio alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificó de manera categórica el hecho como un asesinato.

La mujer ha sido recordada por sus allegados como una mujer trabajadora y profundamente entregada a los suyos, dejando un vacío irreparable en su núcleo familiar. En medio del duelo por esta repentina e inesperada pérdida, una de sus sobrinas conmovió a miles de usuarios algunas palabras de despedida, evidenciando el inmenso dolor de no haber podido darle un último abrazo.

El mensaje, cargado de nostalgia y agradecimiento, repasa el rol fundamental que “Tía Yuli” cumplió en la vida de su familia en la capital, sirviendo de refugio y apoyo incondicional en los momentos más difíciles.

Un pilar de amor y protección en la distancia

En su dedicatoria, la joven destacó la calidez con la que Yulixa la recibió en Bogotá, convirtiendo su hogar en un espacio seguro. “Tía Yuli, te voy a extrañar para siempre. Eras alegría, ejemplo de berraquera, ejemplo de trabajar por lo que queremos. Gracias por cada consejo, cada abrazo, cada regaño, cada alcahuetería”, inicia el escrito, recordando cómo la cuidó desde la infancia.

La sobrina relató detalles íntimos de la convivencia que demuestran la generosidad de Toloza con sus familiares que están fuera del país: “Siempre me ayudaste cuando me encontraba tan sola en una ciudad tan grande. Siempre había un plato de comida para mí en tu casa, un espacio en tu cama y siempre tenías un abrigo porque sabías lo friolenta que soy”, expresó con profundo sentimiento.

La parte más desgarradora del homenaje se centra en el día del trágico suceso, una jornada que transcurrió con normalidad sin que nadie presagiara el fatal desenlace. El vacío de la pérdida se transformó en un lamento por lo que no se pudo decir en esa última despedida.

“Ese último día que nos vimos no esperaba que fuera el último. Me hubiera bajado del carro y no te hubiera soltado jamás. Estuvimos todo el día juntas, pero no fue suficiente”, manifestó la joven, reflejando el shock que ha dejado la pronta partida de Yulixa en toda su red de allegados, la cual se extiende por varias regiones de Colombia, Estados Unidos e incluso Europa.

La sentida publicación concluye con una profunda reflexión sobre el luto y el agradecimiento de haber compartido la vida a su lado: “Hoy quiero que te quedes un poco más, pero entiendo que extrañarte es el privilegio de haberte vivido”. Las autoridades continúan avanzando en las investigaciones del caso, mientras las redes se inundan de mensajes de apoyo para una familia que hoy llora a una mujer ejemplar.