Luis Díaz celebró su Bundesliga con Bayern Múnich a ritmo de champeta: la fiesta colombiana que se tomó el Allianz Arena

La celebración del Bayern Múnich en el Allianz Arena tuvo cerveza, trofeo, vuelta olímpica y, contra todo pronóstico para muchos hinchas alemanes, también champeta. Luis Díaz volvió a dejar claro que su llegada al fútbol europeo no le quitó ni un poco de Caribe, pues en medio de la fiesta por el título de Bundesliga, el guajiro celebró junto a su familia con música colombiana y ese sabor costeño que ya hace parte de su marca personal.

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El delantero colombiano vivió una jornada especial este sábado, no solo porque el Bayern levantó oficialmente el título de la liga alemana, sino porque él cerró la temporada como uno de los protagonistas del equipo. En la goleada 5-1 ante Colonia, Díaz participó en la jugada del quinto gol con una asistencia para Nicolas Jackson, poniendo su sello en una tarde que terminó siendo de celebración completa para los bávaros.

De acuerdo con los registros de la Bundesliga, Luis Díaz cerró la temporada 2025/26 con 15 goles y 14 asistencias, cifras que explican por qué su nombre terminó siendo clave en la campaña del Bayern Múnich.

Los números que explican por qué fue clave en el título

Aunque la celebración se robó varias miradas, la temporada de Luis Díaz también se sostiene en datos concretos. Sus 15 goles y 14 asistencias lo dejaron como una de las piezas más influyentes del ataque del Bayern. A eso se suma que fue titular en buena parte de la campaña, consolidándose dentro de la idea del entrenador Vincent Kompany.

En un equipo acostumbrado a ganar, no basta con tener momentos brillantes. La exigencia del Bayern está en responder cada semana, sostener rendimiento y ser decisivo cuando el calendario aprieta. Díaz encontró ese lugar desde la banda, con velocidad, presión alta y participación constante en el último tercio del campo.

Por eso, su celebración tuvo un significado doble. Fue la alegría de un jugador que ganó una de las ligas más importantes de Europa, pero también la confirmación de que su adaptación al Bayern no pasó desapercibida. Luis Díaz no fue solo un invitado en la fiesta: fue parte de las razones por las que el equipo llegó hasta ese trofeo.