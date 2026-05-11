Dorado Mañana: Número ganador del sorteo realizado el lunes 11 de mayo del 2026

Dorado Mañana - Fotos: Balotas generadas con ChatGPT y logo oficial de la lotería extraído de redes sociales tomadas el 5 de diciembre del 2025

Miles de colombianos estuvieron atentos este 11 de Mayo al más reciente sorteo de El Dorado Mañana, uno de los chances más populares del país y que diariamente entrega premios a quienes logran acertar las cifras ganadoras.

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Número ganador de El Dorado Mañana hoy

Número ganador: 5000

La quinta: 1

El Dorado Mañana es uno de los juegos de azar más tradicionales en Colombia, especialmente entre quienes prefieren apostar en las primeras horas del día. Gracias a su dinámica sencilla y a la rapidez de sus resultados, este chance se ha convertido en uno de los favoritos de miles de jugadores.

¿Cómo funciona El Dorado Mañana?

El sorteo se realiza de lunes a sábado durante la mañana, generalmente antes del mediodía. Para jugar, las personas deben elegir un número de cuatro cifras, aunque también existen modalidades de tres, dos o una cifra, dependiendo del tipo de apuesta que se quiera realizar.

Una vez inicia el sorteo, se extraen las balotas numeradas que determinan la combinación ganadora del día. Quienes logren acertar el número exacto pueden llevarse el premio mayor, mientras que quienes coincidan parcialmente con algunas cifras también pueden acceder a premios secundarios según la modalidad escogida.

¿Qué premios entrega El Dorado Mañana?

Los premios varían dependiendo del valor apostado y de la cantidad de cifras acertadas. Entre más difícil sea la apuesta, mayor puede ser la ganancia para el jugador.

Además de ser un juego legal y regulado en Colombia, parte de los recursos obtenidos mediante este tipo de sorteos son destinados al fortalecimiento del sistema de salud, convirtiéndose en una actividad que también aporta a programas sociales en el país.