Chontico Día: Número ganador del sorteo realizado el miércoles 16 de mayo del 2026

Chontico Día - Fotos: Balotas generadas con IA y logo oficial de la lotería tomadas el 4 de febrero del 2026

El Chontico Día realizó este sábado 16 de mayo de 2026 un nuevo sorteo que mantuvo atentos a miles de jugadores en distintas regiones del país, especialmente a quienes siguen diariamente este juego de azar para verificar si su número resultó favorecido.

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De acuerdo con los resultados reportados por portales especializados en loterías y chance, el número ganador del Chontico Día para esta jornada fue el 8251, mientras que la quinta cifra correspondió al número 6.

Resultado Chontico Día, sábado 16 de mayo de 2026

Número ganador: 8251

Quinta cifra: 6

Como ocurre con este tipo de sorteos, es importante que los jugadores verifiquen siempre los resultados en canales oficiales o plataformas autorizadas antes de realizar cualquier reclamo. Esta recomendación ayuda a evitar confusiones con cifras compartidas en redes sociales, cadenas de mensajería o páginas no verificadas que pueden publicar información incompleta o equivocada.

El Chontico Día se mantiene como uno de los juegos de azar más consultados por los apostadores en Colombia, en parte por su dinámica sencilla y por la posibilidad de participar con montos bajos. Además, su frecuencia diaria hace que muchas personas estén pendientes de los resultados cada jornada, ya sea para confirmar apuestas propias o para revisar combinaciones frecuentes.

¿Cómo se juega el Chontico Día?

Para participar en el Chontico Día, el jugador debe elegir un número de cuatro cifras y definir el valor que desea apostar. Dependiendo del punto autorizado o plataforma de juego, la combinación puede ser seleccionada manualmente por el apostador o generada de manera automática por el sistema.

Entre las modalidades más comunes están la apuesta a una cifra, dos cifras, tres cifras, tres cifras combinadas, cuatro cifras y cuatro cifras combinadas. Cada una tiene una forma distinta de pago según el acierto y el valor apostado.

De acuerdo con la información operativa habitual de este tipo de juego, una cifra, también conocida como uña, paga 5 pesos por cada peso apostado; dos cifras, o pata, paga 50 pesos por cada peso; tres cifras, o pleno, paga 400 pesos por cada peso; tres cifras combinadas paga 83 pesos por cada peso; cuatro cifras, conocidas como superpleno, paga 4.500 pesos por cada peso, y cuatro cifras combinadas paga 308 pesos por cada peso apostado.

En caso de resultar ganador, el jugador debe conservar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras, enmendaduras o alteraciones. Este documento suele ser indispensable para realizar cualquier reclamación y comprobar la validez de la apuesta.

También es recomendable revisar las condiciones del operador autorizado, los horarios de sorteo y los plazos establecidos para reclamar premios, ya que estos pueden variar según la plataforma o el punto de venta. Por ahora, el resultado que deben revisar los apostadores del Chontico Día de este sábado 16 de mayo de 2026 es claro: 8251, con quinta cifra 6.