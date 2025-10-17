Abogada de Betsy Liliana dio a conocer problema que se le armó por irse de fiesta con hijo de Diomedes Díaz

Los nombres de ‘La gran Betsy Liliana’, exesposa de Diomedes Díaz, su hija Lily Díaz; y la viuda de martín Elías, Dayana Jaimes; se han viralizado en las últimas semanas tras la divulgación de unos audios en los que Betsy ataca a Dayana, por involucrarse amorosamente con Evelio Escorcia, ahora exesposo de Lily. Dentro de este bololó también salió a relucir la carrera de Wendy Herrera, la abogada de Betsy Liliana, quien dio a conocer el problema que se le armó por irse de fiesta con uno de los hijos del ‘Cacique de La Junta’.

Herrera fue la más reciente invitada al pódcast, ‘Más allá del silencio’ del periodista Rafael Poveda, formato en el que la togada dio a conocer la historia de cómo se conoció con Betsy, mujer que hoy en día es su amiga, pero a la que en su momento le sacó canas luego de que ella invitara a uno de sus hijos a una de sus celebraciones de cumpleaños.

Betsy Liliana Díaz González Instagram:@lilydiazg

En medio de su conversación, Herrera dio a conocer que precio al fallecimiento de Moisés Díaz, hijo de Diomedes, estuvo con él en una lujosa fiesta que hizo en la ciudad de Barranquilla para su cumpleaños; celebración que por poco y termina en una ‘fuetera’ para Moisés, por no haber pedido permiso.

“Yo a ella por Moisés, su hijo fallecido; él era novio de una hija de una amiga. Yo una vez celebré mi cumpleaños en el hotel Hilton de Barranquilla y hasta allá llegó el hijo de Diomedes y yo soy ‘diomedista’ al 100%. (...) Yo sentí una compenetración con él porque yo quería mucho a Diomedes, le di una botella y le dije que se quedara, le dije que él era como de mi familia y desde ese entonces él me decía tía”, expresó Wendy.

“Él se quedó hasta las 6:00 a.m en el hotel y a esa hora llegó Betsy Liliana a pegarle con la correa porque no pidió permiso. A mí se me quitaron los tragos de encima; la llamé y ella me dijo que le iba a dar su ‘rejera’ por no pedir permiso. (...) Yo le dije que no le fuera a pegar. Y así fue, lo logramos salvar, (...) A partir de ahí se fortaleció mi amistad con Betsy”, añadió.