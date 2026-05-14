Tini en Colombia: Conozca todos los detalles de su impactante show ‘FUTTTURA

Martina Stoessel, conocida globalmente como Tini, es mucho más que una estrella del pop; es el fenómeno cultural que logró transitar con éxito total de la pantalla chica, como ídolo juvenil, a convertirse en la indiscutible “Triple T” de la música latina. Con una carrera que suma miles de millones de reproducciones y una presencia magnética en la moda, la argentina ha consolidado un legado y evolución artística que hoy la sitúa en la cima de la industria global.

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Bajo este contexto de madurez y éxito, Bogotá se prepara para vivir uno de los espectáculos más impactantes del pop latino en los últimos años. TINI regresa a Colombia este 18 de septiembre al Movistar Arena con FUTTTURA, un show que no solo marca un nuevo capítulo en su carrera, sino que redefine la experiencia de los conciertos en vivo.

Luego de arrasar en Argentina con un formato completamente innovador, FUTTTURA aterriza en Colombia con una experiencia inmersiva que combina música, moda, tecnología, arquitectura escénica y storytelling visual en un solo lugar.

FUTTTURA es un viaje a través de la evolución artística de TINI. Dividido en actos, el show recorre sus distintas eras musicales y emocionales, llevando al público desde sus inicios hasta su consolidación como uno de los íconos más importantes del pop latino.

En el escenario, la magnitud es evidente: tres plataformas monumentales, estructuras móviles, una pantalla LED de gran formato, banda en vivo y un cuerpo de baile de alto nivel construyen una narrativa visual que transforma cada canción en un universo propio.

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Pero la experiencia no termina ahí. FUTTTURA ha sido concebido como un ecosistema completo, donde el público no solo asiste a un show, sino que hace parte de él: una puesta en escena que juega con la emoción, la cercanía y el asombro, elevando el estándar de los espectáculos en vivo en la región.

Durante la noche, los fans podrán cantar a todo pulmón algunos de los éxitos más importantes de su carrera como “Miénteme”, “La Triple T”, “Carne y Hueso”, “Cupido”, “22” y “Fresa”, entre muchos otros, en un recorrido que conecta generaciones y momentos clave de su historia musical.

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El impacto de FUTTTURA ya se ha sentido a nivel internacional, con momentos virales, invitados sorpresa y una conversación global que posiciona este proyecto como un hito cultural dentro de la industria. Ahora, Colombia será testigo de esta experiencia que promete ser inolvidable.

Con una audiencia cada vez más sólida en el país y una conexión genuina con sus fans, el regreso de TINI es un reencuentro esperado, una celebración colectiva y una oportunidad única de vivir en primera fila uno de los shows más comentados del momento.

Las entradas salieron a la venta el pasado 11 de mayo y la venta general, ayer 13 de mayo y hasta el momento las localidades de tribuna fan, platea están agotadas. Mientras que, el segundo piso esta en el 97% de su aforo y el tercer piso en un 80%.