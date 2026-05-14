‘Lactar’: La película que rompe tabúes sobre el cuerpo, el deseo y la maternidad llega a los cines de Colombia

Este 14 de mayo llega a las salas de cine del país ‘Lactar’, la más reciente apuesta cinematográfica del director colombiano Harold Trompetero. Lejos de sus comedias más convencionales, esta película se sumerge en la psiquis de Victoria, una mujer de 62 años que, a pesar de tener una vida aparentemente resuelta en la alta sociedad, decide escapar de su burbuja de privilegios para buscar un sentido humano en lo cotidiano.

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En entrevista con Publimetro Colombia, Trompetero nos reveló los detalles detrás de esta producción que él mismo define como la “graduación de su locura”.

Una historia real como punto de partida

La semilla de ‘Lactar’ nació de una curiosidad personal del director al observar a una mujer real que trabajaba en su casa no por necesidad, sino por el gusto de encontrar sentido en las labores sencillas. “Victoria es un pretexto para hablar de la feminidad y de la violencia silenciosa que existe en las clases altas contra la mujer ; un amplificador de la violencia general en la sociedad colombiana que no deja moretones aparentes, pero que es muy fuerte. De ahí devino hablar del clasismo, el racismo y, sobre todo, de la libertad.”, afirma el director.

Uno de los puntos más sensibles de la producción fue la visión de un hombre dirigiendo una historia puramente femenina. Ante las críticas, Harold es enfático: “En todos los seres humanos hay una latencia femenina. Lo complicado fue hablar con muchas mujeres, indagar, desentender cosas y borrar preceptos. Yo creo que lo más complicado fue ponerse en los pies de de la mujer o sacar esa mujer que hay en mí. Y eso también leía que tuviste que cambiar el guión varias veces, fue una reescritura constante.”

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El proceso literario fue igual de riguroso. Trompetero pasó más de 12 años intentando concretar esta historia, realizando cerca de 30 versiones del guion e incluso publicando una novela antes de filmar: “Decidí hacer primero la novela para encontrar respuestas y fue paradójico: la primera frase que escribí en el libro fue la que me dio la clave de la película: ¿Qué hacer con la vida?. Después de que a la gente le gustó el libro, quise traducirlo literalmente al cine, pero a punto de rodar me di cuenta de que la película necesitaba algo distinto. Recambiamos todo el guion; la esencia es la misma que la del libro, pero la forma es muy distinta."

Visualmente, ‘Lactar’ busca distanciarse del realismo crudo habitual del cine nacional. Gracias al trabajo de Óscar Jiménez (reciente ganador del India Catalina), la película utiliza lentes anamórficos para crear una visión panorámica que resalta la soledad de Victoria.

“Él me planteó usar un formato súper panorámico con lentes anamórficos. Al principio me pareció absurdo, pero en los ensayos entendí que eso resaltaba los dilemas y la soledad del personaje. Retratamos una Bogotá estilizada y elegante donde, dentro de ese glamour, sucede algo muy duro. El trabajo fotográfico es brutal, superó mis propias expectativas”, explica el cineasta.

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Aunque el título y la premisa del embarazo a los 60 años puedan parecer ficción pura, Trompetero asegura que se basó en casos documentados, aunque su intención final es el cuestionamiento existencial.

“Lactar es un proyecto arriesgado, es un melodrama sofisticado que une el cine popular con la reflexión”. La película ya se encuentra en cartelera y es la invitación perfecta para este mes de las madres, buscando que cada espectador salga de la sala con una pregunta incómoda pero necesaria: ¿Qué estoy haciendo con mi vida?