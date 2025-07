“Me sentía invisible”, Juanes habló de los problemas que tuvo con su hija mayor Luna

Juanes es uno de los artistas colombianos más reconocidos a nivel internacional, pero detrás de su exitosa carrera musical se encuentra su admirada familia, que ha sido catalogada con muy buenos genes debido a la belleza de todos los miembros de ella. El artista casado con la modelo y presentadora Karen Martínez desde 2004, han logrado formar un hogar lleno de amor y complicidad, que dio como Fruto de su unión, tres hijos: Luna, Paloma y Dante, siendo el menor de ellos con 15 años.

Juanes ha expresado en varias ocasiones lo importante que es su familia para él y cómo ellos lo inspiran en su música. Por estos días el que ha llamado la atención de los Aristizabal ha sido el menor de ellos, Dante, por belleza ya tiene más de una fiel seguidora. El joven vive en Miami y Medellín debido a la carrera artística de Juanes y se la ha visto en el ámbito del modelaje para una marca colombiana de streetwear: True de Medellín.

La crisis que tuvo Juanes con en su relación con su hija mayor Luna

Recientemente, el artista paisa estuvo en una entrevista con el Canal Trece, conducida como Julio Correa, con quien habló sobre su vida íntima y familiar. Uno de los temas que tocó fue como su relación con Luna, la mayor de sus hijos, pasó por un momento completamente difícil, esto por los cambios de la joven a sus 17 años.

Juanes explicó que la joven empezó un desprendimiento de él y de Karen, lo que fue duro para ellos en primer momento: “La niña de la casa ya no quería ser la niña de la casa, estaba rebelde, mi relación con ella se volvió súper conflictiva. No había forma que yo me sentara a hablar con ella. Hubo un punto en donde yo me sentía invisible para ella y eso a mí mataba” expresó el artista.

Después acudió a su esposa para ver qué podía hacer, indicando que ambos estaban muy afectados y eso mismo generaba peleas entre ellos dos: “En ese momento justo me falto entender lo que ella estaba viviendo”, por lo que escribió la canción de “Vida Cotidiana”. Ahora el cantante cuenta que tiene una excelente relación con ella y que su vida no tendría sentido sin sus hijos.