Teatro sí hay: el glamour se toma Bogotá con las tías de ‘Villa Arruga’ y ‘La Real Academia de las Buenas Maneras’.

Una de las casas teatrales más importantes de la capital colombiana, Casa E Borrero, reveló recientemente las que serán las obras que tendrán para el deleite de sus espectadores desde el mes de marzo, montajes en los que el glamour y la etiqueta se tomarán varias de sus salas. Acá todo lo que debe saber para tener un plan imperdible.

El sector del Parkway en Bogotá, lleva varias décadas siendo epicentro cultural de la ‘capi’ y justamente la Cra 24 #41-69, es una de las edificaciones que más resalta en el entorno caracterizado por sus arbóreos pasajes, sus restaurantes y su vasto comercio; características que tendrán como fondo auditivo las risas provenientes de dos montajes teatrales en los que la comedia se manifiesta como eje fundamental.

Villa Arruga: Viejas liosas y gozosas

Tras dos años de éxito ininterrumpido en el ecosistema digital, el universo de Villa Arruga salta nuevamente de las pantallas al escenario. La nueva temporada en Casa E Borrero promete consolidar a las tías más famosas de internet como figuras imprescindibles de la comedia nacional contemporánea.

En esta entrega, La Nena y Bertalina, (Juan Tarquino y Grecia Duque) dejan atrás la cotidianidad de sus videos para enfrentarse a tramas mucho más ambiciosas. La obra explora, bajo un lente satírico, las obsesiones modernas: la búsqueda del amor, la presión por pertenecer a la élite del espectáculo y la incansable ambición por el ascenso económico.

¿Qué trae la nueva temporada?

Cruce de mundos: El montaje contará con la participación de figuras destacadas del entretenimiento , quienes interactuarán en vivo con las protagonistas, desdibujando la línea entre la realidad y la ficción del “jet-set”.

El montaje contará con la participación de , quienes interactuarán en vivo con las protagonistas, desdibujando la línea entre la realidad y la ficción del “jet-set”. Narrativa renovada: Historias inéditas que mantienen el estilo característico de Villa Arruga: enredos inteligentes, humor ácido y una crítica mordaz a las apariencias.

Historias inéditas que mantienen el estilo característico de Villa Arruga: enredos inteligentes, humor ácido y una crítica mordaz a las apariencias. Conexión con el público: Más allá del chiste, la obra profundiza en el deseo de estas mujeres por ser parte de un mundo que las seduce y las reta por igual.

La crítica ya anticipa una temporada de salas llenas, impulsada por una comunidad de seguidores que ha convertido a este proyecto en un referente del humor viral con sustancia. Villa Arruga no solo vuelve para hacer reír, sino para demostrar por qué su estilo es único en la escena colombiana.

OJO: Si usted quiere ver a las tías en acción podrá hacerlo a partir del próximo 21 de marzo en la Sala Arlequín.

La Real Academia de las Buenas Maneras

El glamour y el protocolo están a punto de pasar por el quirófano de la sátira. Tres damas de la alta sociedad —o al menos eso intentan aparentar, aterrizan en las tablas con de Casa E con 'La Real Academia de las Buenas Maneras’, una propuesta que promete ser el evento más comentado de la temporada, no precisamente por su discreción.

Bajo la fachada de un exclusivo curso de comportamiento, esta pieza despliega una artillería de comedia física y actuaciones excéntricas que harían sonrojar a cualquier experta en protocolo. Mientras nos venden la idea de la “mujer moderna” perfecta, lo que realmente ocurre es un desmantelamiento público de esas reglas que nos obligan a sonreír incluso cuando los tacones (o la vida) aprietan.

Olvídate de sentarte derecha y bajar la voz. Esta obra llega para hackear el manual de instrucciones con el que todas crecimos:

Adiós al silencio: Se acabó eso de no incomodar. El escenario se convierte en un ring donde la voz alta es la protagonista.

Se acabó eso de no incomodar. El escenario se convierte en un ring donde la voz alta es la protagonista. El error como arte: Aquí el objetivo no es la perfección, sino “fallar a propósito”.

Aquí el objetivo no es la perfección, sino “fallar a propósito”. Humor con mensaje: Detrás de cada carcajada hay un dardo directo a las expectativas culturales que han moldeado cuerpos y deseos durante décadas.

Más que una obra, estamos ante un sabotaje escénico. Las protagonistas no buscan enseñar a poner la mesa, sino a tirarla por la ventana con muchísima elegancia. Es el plan ideal para quienes prefieren un desorden con sentido antes que una normalidad aburrida.

“No es un manual de urbanidad; es una declaración de guerra vestida de seda”, es el mensaje que Catalina Del Castillo, Paula Malik e Iman Lizarazu, quieren plasmar en esta obra que desde el pasado 12 de febrero se tomó la Sala Mayolo de jueves a sábado.

OJO: Solo quedan tres funciones.

Precios y Boletería

Si usted quiere disfrutar de una noche de teatro inolvidable podrá adquirir las boletas en atrapalo.com o en las taquillas del teatro. Tenga en cuenta que en el caso de Villa Arruga solo se permite la entrada de público mayor de edad; caso contrario que en 'La Real Academia de las Buenas Maneras’, en la que hay acceso a partir de los 12 años.

OJO: Las boletas pueden conseguirse en $70.000 pesos, más los valores de el servicio.

>>> Esta nota está apoyada con herramientas de IA y curada por un periodista <<<