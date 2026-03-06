¿El álbum más romántico de su carrera? Harry Styles estrena ‘Kiss All the Time’

Tras el cierre de la gira mundial de Harry’s House en 2023, Harry Styles entró en uno de los periodos más silenciosos de su carrera como solista. Durante casi tres años no lanzó nueva música ni anunció proyectos discográficos, lo que generó una pausa poco común dentro de la dinámica de la industria pop contemporánea. Este tiempo funcionó como un periodo de reinvención personal y artística.

Styles se alejó parcialmente del circuito mediático y priorizó la exploración creativa, enfocándose en nuevas influencias musicales y en la construcción de un sonido diferente al de sus trabajos anteriores. En este proceso retomó su colaboración con el productor británico Kid Harpoon, quien ha sido uno de sus socios creativos más importantes desde su carrera solista. Harpoon, ganador del Grammy por la producción de Harry’s House, volvió a asumir un rol central en la producción del nuevo proyecto.

Durante estos años también surgieron referencias musicales que marcarían el tono del álbum: la cultura de club europea, el funk psicodélico, el pop electrónico y las texturas analógicas propias de la música disco de los años setenta y ochenta.

2025–2026 La creación del álbum

El resultado de ese proceso creativo fue el cuarto álbum de estudio de Styles, titulado Kiss All the Time. Disco, Occasionally. El disco fue desarrollado entre 2024 y 2025 en distintos estudios de grabación entre Londres y Los Ángeles. En términos técnicos, el álbum mantiene una estructura pop contemporánea pero incorpora elementos de producción inspirados en la música disco y electrónica.

Entre los principales compositores y colaboradores del proyecto se encuentran:

● Harry Styles – composición y dirección creativa

● Kid Harpoon – producción principal

● Tyler Johnson – producción adicional y arreglos

● Samuel Witte – programación y producción electrónica

Detalles del álbum

Está compuesto por 12 canciones y presenta varias características técnicas destacadas:

• Uso de instrumentación híbrida, combinando sintetizadores analógicos, guitarras funk y programación electrónica.

• Influencia directa del disco, funk y new wave, reflejada en líneas de bajo prominentes, ritmos bailables y estructuras de canción pensadas para el movimiento.

• Grabaciones con equipos analógicos y técnicas de mezcla cálidas, buscando recrear el sonido orgánico de la música disco clásica.

• Un enfoque en capas de coros y armonías vocales, uno de los sellos distintivos del estilo vocal de Styles.

El álbum se construye conceptualmente sobre dos ideas que conviven dentro del mismo proyecto:

● Kiss All the Time

● Disco, Occasionally

Estas dos frases representan una dualidad emocional: la intensidad constante del romanticismo y la naturaleza ocasional, casi accidental, de la euforia nocturna

Las listening parties globales

Antes del lanzamiento oficial, el equipo de Styles organizó 40 listening sessions alrededor del mundo, donde los fans pudieron escuchar el álbum completo dos semanas antes de su estreno. La inscripción para participar generó más de un millón de visitas en menos de 48 horas, sin publicidad pagada ni campañas promocionales tradicionales.

Los eventos se diseñaron como experiencias sin teléfonos, una decisión poco común en la industria musical actual. El objetivo era que los asistentes vivieran el momento sin la presión de documentarlo para redes sociales. Para conservar recuerdos del evento, los asistentes recibieron cámaras desechables, y posteriormente las fotografías fueron recopiladas y publicadas en el sitio oficial de la campaña.

Moda y construcción de identidad estética

Desde el inicio de su carrera como solista, Styles ha utilizado la moda como una extensión de su identidad artística. Su estilo mezcla elementos de:

• glam rock de los años 70

• sastrería clásica británica

• moda genderless contemporánea

• referencias teatrales y performáticas

Entre los diseñadores y directores creativos que han influido en su estética se encuentran:

● Alessandro Michele

● Harris Reed

● Jonathan Anderson

En esta nueva etapa visual, la moda se conecta directamente con la narrativa del álbum: brillo, movimiento, referencias disco y siluetas que evocan la cultura de club.