Harry Styles rompe el silencio sobre el fallecimiento de su amigo Liam Payne de One Direction

En una de las declaraciones más íntimas y conmovedoras de su carrera, Harry Styles ha decidido abrir su corazón sobre la pérdida de su excompañero de One Direction, Liam Payne. A casi un año y medio del trágico fallecimiento de Payne en Buenos Aires, Styles aprovechó una entrevista exclusiva con Zane Lowe para Apple Music —en el marco del lanzamiento de su nuevo álbum Kiss All The Time. Disco, Occasionally— para reflexionar sobre el duelo, la fama y cómo esta tragedia cambió su visión del mundo en este 2026.

El intérprete de “As It Was” no ocultó su vulnerabilidad al admitir que, hasta ahora, le había resultado casi imposible articular sus sentimientos en público. “Es muy difícil perder a un amigo. Es difícil perder a cualquier amigo, pero lo es aún más cuando es alguien que fue tan parecido a ti en tantos aspectos”, confesó Styles visiblemente conmovido.

Para Harry, uno de los desafíos más complejos no fue solo la ausencia de Liam, sino la presión social por mostrar su dolor ante millones de personas. El cantante describió como “extraño” el sentimiento de que el público sienta que “posee una parte de tu duelo”.

“Tengo sentimientos muy fuertes sobre la partida de mi amigo, y de repente eres consciente de que hay un deseo de los demás de que lo transmitas de cierta manera, o de lo contrario parece que no estás sintiendo lo que sientes”, explicó Styles, subrayando la importancia de proteger la privacidad en momentos de crisis emocional.

El legado de un “corazón bondadoso”

Al recordar a Liam, Harry no escatimó en elogios para quien fue su apoyo durante los años de histeria colectiva en One Direction. Lo describió como una persona con “el corazón más bondadoso” y una energía inquebrantable por alcanzar la grandeza. Según el británico, Payne era el motor que muchas veces impulsaba al grupo, alguien que siempre “quería ser grande” y que vivía con las emociones a flor de piel.

La muerte de Payne, ocurrida en octubre de 2024, fue el catalizador para que Styles hiciera una pausa necesaria en su carrera. El artista reveló que este suceso lo llevó a cuestionarse el propósito de su propia vida: “¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Cómo quiero vivirla?”. La conclusión a la que llegó es un mensaje de esperanza para sus seguidores: “Creo que la mejor manera de honrar a los amigos que fallecen es vivir la vida al máximo”. Esta filosofía parece impregnar su nuevo material discográfico, donde la gratitud y la conciencia del “ahora” son temas centrales.

Con estas declaraciones, Harry Styles no solo rinde tributo a un “hermano” de vida, sino que cierra un capítulo de silencio para invitar a su audiencia a valorar la salud mental y la plenitud. El mundo de la música, que aún llora la partida de Payne, encuentra en las palabras de Styles un consuelo necesario y una lección de resiliencia.