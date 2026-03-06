“Casi me les voy”: Mateo Carvajal por poco deja sin papá a su hijo al enfrentarse a complicada travesía

Muchos colombianos conocieron a Mateo Carvajal cuando participó en el 'Desafío Cap Cana 2017′, programa en el que también conoció a Melina Ramírez, la madre de su hijo. Aunque actualmente ya no son pareja, ambos mantienen una relación cercana con el propósito de brindarle lo mejor a su hijo Salvador. Pero más allá de esto Mateo se ha hecho un nombre en las redes por compartir su vida como deportista, y recientemente alteró a muchos de sus seguidores al mostrar que casi se ‘va con papito Dios’ en una de sus travesías.

Ya son 4,3 millones de seguidores los que acumula Carvajal en Instagram, web en la que compartió una serie de historias en las que dio a conocer lo que ha sido la grabación de un documental, en el que, entre otras cosas, mostrará los sacrificios que realizan los montañistas para alcanzar una gran cima.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢🟢 >>> Melina Ramírez dedicó tierno mensaje a la hija de su esposo por sus 15 años: “tu amiga, tu segunda mamá”

Justamente esta travesía lo llevó a un nevado, terreno que llevo a su cuerpo a enfrentar fuertes condiciones climáticas y la escasez de oxígeno por la gran altura a la que llegó; algo que por poco le genera graves percances en su salud. Para su fortuna y de la quienes lo siguen, contaba con un equipo de personas preparado para este tipo de emergencias, lo que lo ayudó a salir bien de la situación.

“Por primera vez en mi vida llegué a una cumbre. Y caso me les voy por creerme un hombre de las montañas que entrena en llano grande y escucha música andina. (...) Hoy disque me representaba el cóndor de Los Andes y casi me devuelven al campamento porque me estaba dando la pálida y quedando sin oxígeno, que vergüenza. (...) Ya terminamos las grabaciones del documental”, fueron las palabras con las que el influencer dio a conocer la tensa situación que vivió.

Mateo Carvajal Historias Instagram: Mateo Carvajal

Esta es la marca de ropa del hijo de Melina Ramírez y Mateo Carvajal

A mediados de agosto de 2025, la presentadora dejó a todos boquiabiertos al anunciar que su pequeño Salvador fue elegido por Éxito como la imagen oficial de la nueva línea infantil Tantararán, una propuesta fresca y llena de ternura.

Con el corazón en la mano, Melina compartió lo que significa para ella este proyecto tan especial: “Cada vez que miro a Salva descubro un universo entero: sus risas y silencios, sus carreras y pausas… él es mil mundos en uno solo. Muchos creen que vive entre dos realidades, la de mamá y la de papá, pero no, él es único, auténtico y completo. Esa esencia fue la chispa que dio vida a TANTARARÁN, la primera colección de ropa de mi hijo, creada junto a modaÉxito”.