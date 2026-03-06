Acordeonero de Diomedes Díaz se lanzará a la Alcaldía de Valledupar; ¿muy ‘manguito biche’’ para la política?

Tras el fallecimiento de Diomedes Díaz en 2013, en Colombia, especialmente en Valledupar aún hay un vacío que ha sido difícil de llenar; ciudad que justamente hoy es noticia por algo que va más allá de lo musical, ya que un exacordeonero del ‘Cacique de la Junta’ dio a conocer recientemente su anhelo de ser alcalde de esta urbe.

Fueron más de cuatro décadas las que el nacido en La Junta, La Guajira; le dedicó a los micrófonos y las tarimas, siendo acompañado de talentosos acordeoneros como Colacho Mendoza, Álvaro Mendoza, Franco Argüelles, El Cocha Molina, y su fallecido compadre Juancho Rois. Justamente, quien fue el reemplazo inmediato de Rois, es el protagonista de este artículo.

Se trata de Iván Zuleta, quien para 2025 se coronó como Rey Vallenato Profesional, artista que presentó su anhelo de ser alcalde de Valledupar con este emotivo mensaje:

“Quiero ser alcalde de Valledupar. Primero, porque al pueblo le debo lo que soy, mi carrera artística, por sus aplausos, por su amor, por su cariño, y por el respaldo que masivamente me han brindado; y creo que siendo alcalde es la única forma que puedo devolverles ese cariño, con obras y grandes proyectos que mejoren su calidad de vida. Segundo porque creo que es justo y necesario que un artista vallenato sea alcalde de la capital del vallenato”, afirmó Zuleta en un clip que se viralizó rápidamente..

“Tercero, porque llevo a Valledupar impregnado en mi corazón y me identifico con la población vulnerable, con la gente de api y del común, con esas personas que hablan y no son escuchados; acá estoy yo para defender sus derechos”, añadió.

