Marihuano: el perro surfista que cautiva millones de internautas

En el mundo del surf, donde la técnica y el equilibrio lo son todo, un protagonista inesperado ha robado las cámaras y el corazón de los internautas. Se trata de “Marihuano”, un canino que no solo disfruta del agua, sino que domina la tabla con una destreza que ya envidiarían muchos profesionales del deporte extremo.

Puede leer: Luna de Sangre este 3 de marzo: Rituales efectivos para atraer amor, dinero y abundancia

A través de un video compartido por el periodista Nacho Lozano, la historia de este peculiar deportista de cuatro patas ha vuelto a encender las plataformas digitales, recordándonos que el talento no entiende de especies. En las imágenes, se observa al can mantener una postura firme y relajada mientras se desliza por las crestas de las olas, demostrando una conexión natural con el océano que ha dejado a miles de usuarios con la boca abierta.

Un equilibrio “de otro planeta”

Lo que más ha llamado la atención de los expertos y aficionados al surf no es solo que el perro se mantenga sobre la tabla, sino su capacidad para leer el movimiento del mar. Mientras la marea sube y baja, “Marihuano” ajusta su peso con una precisión instintiva, manteniendo el centro de gravedad de manera perfecta.

“Es increíble ver la confianza que tiene. No se ve asustado, al contrario, parece que el mar es su hábitat natural”, comentan usuarios en la plataforma X (antes Twitter), donde el video ha generado cientos de interacciones y se ha compartido como un símbolo de libertad y destreza animal.

Fenómeno viral y lección de vida

Más allá de lo anecdótico, el caso de “Marihuano” se suma a una tendencia creciente de animales que participan en actividades humanas de alto rendimiento, desafiando los límites de lo que creemos posible. Para muchos, este perro surfista representa una lección de confianza y superación.

Puede leer:Prepárese para la “luna de sangre” del 3 de marzo: ¿a qué hora ver este increible fenómeno desde Colombia?

Aunque el nombre del can ha generado algunas risas y comentarios ingeniosos en las secciones de debate, su habilidad es cosa seria. En un mundo saturado de noticias complejas, la imagen de un perro surfeando con total plenitud se convierte en el respiro necesario para las audiencias digitales.

Hasta el momento, “Marihuano” sigue sumando seguidores y se perfila como una de las figuras más carismáticas del “surf canino” a nivel internacional. ¿Su próxima meta? Seguir rompiendo olas y demostrando que, para ser un profesional, solo se necesita un buen equilibrio y mucha pasión.

*Esta nota fue creada con Inteligencia Artificial y curada por un periodista*