¿Lo sacaron por el rating? Suso reveló realmente por qué se fue de Caracol; hizo triste despedida

El humorista Dani Hoyos ‘Suso el paspi’, una de las figuras más emblemáticas del entretenimiento en Colombia. Recientemente, se confirmó que su programa de entrevistas, ‘The Suso’s Show’, dejará de emitirse por el Caracol. Tras conocerse la noticia, Hoyos emitió un sentido mensaje de despedida oficial en el medio de comunicación, aprovechando para mandarle un duro mensaje a los programas de chisme.

La trayectoria de ‘Suso’ inició en Teleantioquia antes de dar el salto a Caracol. Su retiro de este canal no se debe a roces o problemas con las directivas, sino a una transformación en su carrera. El comediante ha decidido enfocarse en un nuevo proyecto personal y profesional que marca un rumbo distinto para su futuro artístico.

A través de un boletín de prensa oficial, Dani Hoyos anunció que, tras 16 años de éxito rotundo, su personaje se retira de la televisión. Según el comunicado, esta nueva etapa implica que Dany Alejandro Hoyos se presentará ante el mundo como él mismo, dejando atrás la caracterización para explorar su propia identidad en los escenarios internacionales.

Tras esta formalidad el comediante decidió hablar frente a las cámaras y agradecerle a los televidentes por haberlo acompañado en esta aventura; aclarando que se trató de una decisión personal y que no tiene que ver con algún inconveniente con Caracol.

“Este es un mensaje para ‘La Red’: No es un adiós, es un hasta luego. Quiero aclarar acá que la decisión es mía, yo hablé con Caracol y le dije que nos diéramos un tiempo, que no eran ellos que era yo. (...) En Caracol se pusieron muy tristes porque el rating de este programa es alto; ellos me dijeron que si quería hacer algo más. (...) Caracol es el mejor canal del mundo; le quiero agradecer a todo mi equipo y a toda la producción. (...) Gracias a todos por seguir creyendo en mí”, fueron las emotivas palabras de ‘El paspi’.

“Suso descansa y regresa pronto, no nos olvides porque nos vas a hacer falta”, “Sábados Felices y Suso eran lo más auténtico para refrescarnos de tanta mala noticia”, “Buen viento y buena mar”, “Se le va a extrañar”, “Gracias sucito por tantas alegrías y risas”, “Dios te bendiga Suso y ojalá no te demores tanto en regresar”, fueron algunas de las reacciones tras la despedida del humorista.