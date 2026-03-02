Esposa de Luis Alfonso le mandó duro mensaje a las que le coquetean a su pareja; no estaba tan ‘contentosa’

A sus escasos 32 años, el payanés Luis Alfonso se ha consolidado como una de las figuras más importantes de la música popular. Su éxito se refleja en temas que se han vuelto imprescindibles para los seguidores del género, tales como Chismofilia y El precio de tu error. Durante todo su proceso y actual éxito ha estado acompañado de su fiel compañera Luisa Pulgarín, quien recientemente le mandó un duro mensaje a las que le coquetean a su hombre.

Antes de jurarse amor eterno y la llegada de sus hijos, Luisa se dedicaba a ser investigadora judicial, pero el éxito de su esposo desde que salió en ‘A Otro Nivel’ de Caracol, la llevó a dedicarse de lleno al mundo del espectáculo.

Pulgarín se dedica actualmente a ser ‘Fashion Styling’, disciplina encargada del manejo de las prendas, peinados y aspecto de los artistas, asociado, eso s,i con las tendencias de la moda y el adecuado manejo y combinación de los colores y las texturas, trabajo que le ha permitido no solo colaborar con su alma gemela, también con otros cantantes como Brian Puerta.

A pesar de estar al pendiente del vestuario del artista y estar la mayor parte de tiempo junto a él, Pulgarín es consciente que en el medio en el que se mueve su amor hay muchas mujeres que desearían tenerlo a su lado; además que él no se escapa de los piropos y los coqueteos de sus fans.

Justamente este fue el tema de conversación en una reciente trasmisión en vivo que Luisa realizó en sus redes sociales, en la que dejó en claro que no es celosa, pero que sí cuida muy bien de los suyo. “Yo hago de todo en la empresa y soy la encargada del vestuario y de las redes sociales. No soy celosa la verdad. (...) Las redes sociales sirven para crear discordias innecesarias y hay muchas cosas que se salen de contexto. Eso va en quién es uno y la seguridad que uno tiene”, expresó.

¿Cuántos hijos tiene Luis Alfonso?

Detrás del carisma y la potencia vocal de Luis Alfonso se esconde una faceta humana que ha cautivado a miles: su rol como padre de tres hijos. El cantante payanés ha formado un hogar ejemplar con su esposa Luisa Fernanda Pulgarín, compuesto por Jerónimo, Laura y Agustín.

Para ‘El Señorazo’, su familia no solo es un refugio tras las giras, sino la fuente de inspiración de sus letras, manteniendo un equilibrio entre la exposición pública de su carrera y la calidez de su entorno privado en el que sus hijos son los protagonistas.

La historia de los Rendón Pulgarín es también un relato de resiliencia y esperanza. El primogénito, Jerónimo, ha sido el gran maestro de vida para el artista debido a su diagnóstico de Síndrome de Williams, una condición que el cantante visibiliza con naturalidad para inspirar a otros padres en situaciones similares. Mientras tanto, la pequeña Laura se destaca por su carácter protector y el menor, Agustín, ya se perfila como el heredero del trono musical, demostrando en videos virales que el carisma y la afinidad por los escenarios son rasgos que definitivamente corren por la sangre de esta dinastía.