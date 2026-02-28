Miguel Varoni volvió a sus redes sociales con “20 años menos” gracias a este ‘retoquito’ estético

Miguel Varoni volvió a ser tendencia. El actor argentino-colombiano, que marcó a toda una generación con su inolvidable Pedro Coral Tavera en Pedro el escamoso, sorprendió a sus seguidores al mostrar un drástico cambio de imagen que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Durante los últimos años, el artista había optado por llevar el cabello largo, una imagen que se volvió habitual entre sus apariciones públicas y publicaciones digitales. Sin embargo, recientemente decidió dar un giro radical a su apariencia: cortó su melena casi por completo y perfiló su barba, apostando por un estilo mucho más corto, limpio y moderno.

Las fotografías del antes y después no tardaron en generar todo tipo de reacciones. Para muchos usuarios, el cambio fue tan impactante que incluso aseguraron que luce “irreconocible”. Otros, en cambio, celebraron su transformación y destacaron lo rejuvenecido que se ve. “Perdiste 20 años”, comentó un seguidor, mientras que varios más coincidieron en que ahora luce “más guapo que nunca”.

¿A qué procedimiento se sometió Miguel Varoni?

La transformación de Varoni no parece responder a ningún procedimiento estético extremo, sino a una decisión de estilo. El corte de cabello, mucho más corto que el que llevaba anteriormente, y una barba perfectamente delineada le dieron una apariencia fresca y sofisticada; aunque previamente Miguel se sometió a un levantamiento facial.

Más allá del look, su nombre continúa ligado a uno de los personajes más emblemáticos de la televisión colombiana. Su interpretación de Pedro Coral en Pedro el escamoso en 2001 rompió esquemas gracias al carisma del protagonista.

¿Quién es la esposa de Miguel Varoni?

En el plano personal, Miguel Varoni está casado desde hace varios años con la actriz y presentadora colombiana Catherine Siachoque, reconocida por su amplia trayectoria en producciones televisivas internacionales.

La pareja es una de las más sólidas del mundo del entretenimiento latino. Ambos han compartido proyectos profesionales y suelen mostrar momentos de su vida juntos en redes sociales, donde cuentan con una comunidad fiel de seguidores.

Hoy, con una imagen renovada y el cariño intacto del público, Miguel Varoni demuestra que su vigencia no depende solo de la nostalgia, sino de su capacidad para reinventarse y seguir conectando con nuevas generaciones.