Miguel Varoni se despide del canal que lo acogió en el exterior ¿volverá a Colombia?

Luego de varias semanas de especulación, se confirmó oficialmente la salida de Miguel Varoni de Telemundo. La noticia puso fin a los rumores que venían circulando tras la ausencia del actor, director y ejecutivo colombiano en contenidos recientes de la cadena, situación que había despertado preguntas sobre su continuidad dentro de la compañía.

Fue la propia Telemundo la que confirmó la finalización del vínculo laboral a través de un comunicado oficial, en el que destacó la trayectoria y el aporte creativo de Varoni durante más de dos décadas. En el mensaje, la cadena señaló de manera directa que el colombiano ya no hace parte de Telemundo Studios, cerrando así una etapa clave en la historia reciente del canal.

El pronunciamiento recordó el recorrido profesional de Varoni dentro de la empresa, resaltando su participación inicial como actor en producciones de alto impacto como La casa de al lado, Marido en alquiler y El señor de los cielos. Con el paso del tiempo, su rol fue evolucionando más allá de la actuación, convirtiéndose en una figura influyente detrás de cámaras.

Telemundo también subrayó su trabajo como director creativo en series como El Conde: amor y honor, Velvet, el nuevo imperio y Sed de venganza, proyectos que hicieron parte de la programación reciente y que consolidaron su perfil como uno de los nombres clave en la producción de contenidos de ficción del canal.

El comunicado resaltó además que, tras varios años frente a las cámaras, Varoni dio el salto a cargos creativos y ejecutivos, asumiendo responsabilidades como director y productor a partir de 2006. Desde entonces, su liderazgo contribuyó al desarrollo de múltiples producciones y al fortalecimiento del sello narrativo de Telemundo Studios.

Finalmente, la cadena agradeció públicamente su compromiso y las contribuciones realizadas a lo largo de su carrera dentro de la empresa, al tiempo que le deseó éxito en los proyectos que emprenda a futuro. Con esta decisión, se cierra un ciclo importante para una de las figuras más representativas de la televisión latina en Estados Unidos.