La teoría viral que afirma que Jim Carrey fue reemplazado por un clon tras aparición en los Premios César 2026

Por estos días, el mundo del cine se vistió de gala para la 51ª edición de los Premios César en el icónico teatro Olympia de París. El momento cumbre de la noche estaba reservado para Jim Carrey, de 64 años, quien reapareció ante el ojo público tras un retiro parcial para recibir el César de Honor por su inigualable carrera.

Sin embargo, lo que ocurrió en el escenario no solo provocó aplausos, sino que detonó una tormenta viral que sigue sumando reacciones: la teoría de que el hombre que aceptó el galardón no era el verdadero Jim Carrey, sino un clon.Las redes sociales, con X y TikTok a la vanguardia, colapsaron pocas horas después de la transmisión, por lo que miles de internautas comenzaron a desglosar cada segundo de su aparición con un nivel de escrutinio obsesivo.

El argumento central de la teoría se basa en una supuesta “ausencia de la chispa vital” que definió al actor durante décadas. El primer punto de discordia fue su apariencia física. Aunque Carrey lució un elegante esmoquin negro y su característica sonrisa, los defensores de la teoría señalan ligeras diferencias en la estructura de su mandíbula y, más notablemente, en su mirada.

“Sus ojos están vacíos. No hay rastros del hombre elástico que conocimos; es una imitación perfecta, pero sin alma”, rezaba uno de los posts con más ‘me gusta’.El segundo y más polémico factor fue su comportamiento. Durante su discurso de aceptación, el cual pronunció enteramente en un francés fluido pero notablemente sobrio, Carrey optó por un tono reflexivo, casi místico, alejándose de las muecas exageradas y la comedia física que el público esperaba.

“Jim Carrey nunca daría un discurso tan normal sin hacer, al menos, un chiste visual. Esto está guionizado por alguien que no lo conoce”, argumentaron los internautas. La falta de interacción espontánea con la audiencia también fue interpretada como una “falla en la programación” del supuesto reemplazo.

¿Qué reconocimiento obtuvo el actor en los Premios César?

Durante la ceremonia de la 51ª edición de los Premios César, celebrada entre el 26 y el 27 de febrero de 2026 en el Teatro Olympia de París, Jim Carrey recibió el César de Honor. Este prestigioso galardón, equivalente al Oscar honorífico en Francia, le fue otorgado como tributo a su trayectoria profesional y su versatilidad artística, destacando su capacidad para transitar entre la comedia explosiva de The Mask y la profundidad dramática de filmes como The Truman Show.

El actor sorprendió a la audiencia al pronunciar su discurso íntegramente en francés, un gesto que calificó como un homenaje a sus raíces familiares, mencionando a su tatarabuelo Marc-François Carré, originario de Saint-Malo. Entre reflexiones profundas donde comparó la actuación con la “arcilla en manos de un escultor”, Carrey emocionó a los asistentes al dedicar el premio a su padre, Percy Joseph Carrey, cerrando así un círculo histórico que lo reconectó con la tierra de sus antepasados tras años de retiro parcial.

