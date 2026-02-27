Iván Ramiro Córdoba se unió con ‘capo’ de La Industria Inc, para proyecto de representación de deportistas

Colombia es uno de los países de Latinoamérica que más talentos le exporta al mundo, bien sea desde lo deportivo o desde lo musical; lo que le ha permitido a artistas y deportistas ondear el tricolor nacional en los más importantes escenarios del globo. Bajo esta perspectiva Juan Diego Medina, CEO de La Industria Inc, -una de los más importantes sellos discográficos del país-, y la leyenda de la Selección Colombia, Iván Ramiro Córdoba, unieron fuerzas para montar un nuevo proyecto que pretende impulsar el talento de los jóvenes.

Medina puede darse el lujo de decir que es de los representantes más afamados del ámbito musical, y bajo su ‘ala’ ha impulsado cantantes de renombre como Manuel Turizo, Kapo y Luis Alfonso, quienes hoy por hoy son referentes globales gracias al trabajo mancomunado con La Industria Inc, compañía que reformuló algunas de sus aristas para crear un modelo de acompañamiento integral para deportistas.

Para concretar este proyecto se aliaron nada más y nada menos que con Iván Ramiro, quien sabe de primera mano los esfuerzos que realizan los futbolistas para llegar a la elite del balompié; a lo que se le suma su experiencia en cargos ejecutivos con equipos italianos como el Inter de Milán y el Venecia. Estas fuerzas conforman hoy por hoy lo que será conocido como La Industria IRC.

¿En qué consiste el nuevo proyecto de representación de Iván Ramiro Córdoba?

Para asegurar un funcionamiento alineado con las exigencias globales, La Industria IRC ha sumado como socios a Daniel Vélez y Daniel Gregorio. Su rol como agentes certificados por la FIFA es fundamental, ya que aportan el rigor técnico en normativas deportivas, la gestión de deportistas y la apertura de mercados tanto en Colombia como en el exterior.

Esta organización se establece como un nexo entre la música y el deporte, sectores que enfrentan retos idénticos: la alta exposición mediática, la presión competitiva y la urgencia de construir una marca personal sólida. La premisa es clara: al igual que un artista necesita una buena dirección para triunfar, un atleta requiere asesoría profesional para transformar un éxito momentáneo en una trayectoria duradera.

En un contexto donde los jóvenes deben tomar decisiones de vida a muy corta edad, esta alianza busca profesionalizar el management deportivo en Colombia. Su propuesta va más allá de los negocios, priorizando la formación humana y la planificación estratégica. En definitiva, el nacimiento de esta entidad invita a reflexionar sobre cómo guiar de manera integral el talento colombiano para que brille en cualquier escenario del mundo.