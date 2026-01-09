Bruno Mars regresó como solista, Nanpa se unió a Mike Bahía y los primeros lanzamientos musicales del 2026

El 2026 comienza con una ola de lanzamientos que confirman la diversidad sonora del panorama musical actual. Artistas consolidados y propuestas emergentes le dan forma a un inicio de año marcado por historias íntimas, fusiones arriesgadas, sonidos alternativos y el regreso de grandes figuras de la escena internacional. Desde canciones que hablan del amor cotidiano hasta proyectos que apuestan por la experimentación y la energía cruda del rock, estos estrenos reflejan un año que promete emociones, identidad y mucha música para todos los gustos.

“Me Gustas” – Mike Bahía y Nanpa Básico

El año comenzó con una nueva propuesta romántica en la escena latina con “Me Gustas”, la colaboración entre Mike Bahía y Nanpa Básico. Lejos de las típicas declaraciones idealizadas, esta canción celebra el amor desde lo simple: gestos cotidianos, complicidad y esa conexión que se nutre de lo compartido día a día. Según los artistas, el tema fue concebido para reflejar historias reales, donde el afecto se construye con acciones constantes más que con grandes promesas.

El video oficial acompaña esta idea con escenas de parejas en situaciones comunes, reforzando la estética íntima de la canción. Para Mike Bahía, este lanzamiento es también un punto de partida vocal para un 2026 que promete más lanzamientos y relatos personales, tras cerrar el 2025 con una presentación destacada en Miami donde interpretó muchos de sus éxitos frente a un público internacional.

“Estuario” – Huella de Venado

Desde una propuesta completamente distinta, la banda colombiana Huella de Venado debuta con su EP Estuario, una mezcla cruda de blues, psychobilly y punk rock que busca dejar huella en la escena alternativa del país. El proyecto, que se gestó como un laboratorio creativo, se consolida con cinco canciones que exploran temas como la naturaleza, la vida, la violencia urbana y la convivencia de sonidos diversos.

Con apodos escénicos y una presencia en vivo intensa, la agrupación trae temas como Al fondo del mar y El mozkito, que fusionan energía punk con ritmos tradicionales del blues, mostrando un enfoque sonoro único. Estuario es, según sus integrantes, un reflejo del encuentro entre lo salvaje y lo orgánico, al igual que el choque del agua dulce con el salado en un estuario natural —una metáfora de la mezcla de estilos que proponen.

“Cocotera” – Oye Sebas y Alan Da Silva

En la línea de sonidos más tranquilos y envolventes, Oye Sebas se une al multiinstrumentista Alan Da Silva para presentar “Cocotera”, una canción que busca capturar la sensación de paz en un día de playa: la sombra de una palmera, la calma del mar y ese instante de libertad en el que el cuerpo se relaja y el alma se acomoda. El tema mezcla influencias musicales del Caribe colombiano, Brasil y Argentina, invitando al oyente a desconectarse del estrés urbano y entregarse a la vibra natural del ritmo.

Bruno Mars y el regreso con “I Just Might”

El panorama global musical también se ilumina con el regreso de Bruno Mars. El artista estrenó “I Just Might”, el primer sencillo de su esperado álbum The Romantic, que saldrá el 27 de febrero de 2026 y será su primer álbum solista en casi una década desde 24K Magic (2016).

El nuevo tema, ya disponible en plataformas digitales, mezcla funk, pop y ritmos retro y viene acompañado de un videoclip vibrante y colorido, con una estética inspirada en las décadas pasadas. Muchos seguidores han destacado que el sonido remite a lo mejor de su repertorio clásico, con una energía festiva y bailable.

Además, Mars prepara The Romantic Tour 2026, una gira mundial que arrancará el 10 de abril en Las Vegas y lo llevará por estadios de América del Norte y Europa, con actuaciones de artistas invitados como Anderson .Paak y Victoria Monét, consolidando su regreso a la escena global.