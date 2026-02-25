Pablo Alborán y su regreso a Bogotá: “Estoy en mi momento más transparente y auténtico”

El nombre de Pablo Alborán es sinónimo de sensibilidad y éxito rotundo. Desde sus inicios en su natal Málaga, España, el artista ha sabido redefinir la balada contemporánea, logrando que sus letras conecten con millones de almas. Ahora, con la madurez que otorga más de una década de carrera, Alborán se prepara para conquistar la capital colombiana el próximo14 de marzo. En exclusiva para Publimetro, el malagueño revela los detalles de su más reciente proyecto musical KM0 y repasa el camino que lo ha consolidado como un referente indiscutible de la música en español.

Desde la sala de su casa, Alborán recordó que no nació en los grandes escenarios que hoy agota, sino en la intimidad de su habitación, donde una guitarra y una cámara web fueron suficientes para que el mundo descubriera su talento. Aquella frescura que lo dio a conocer con temas como ‘Solamente tú’ ha evolucionado, alejándose de las fórmulas seguras para abrazar una experimentación mucho más consciente. Han pasado más de 15 años desde aquel estallido, por lo que le preguntamos a Pablo, ¿cómo cambia el proceso creativo a la hora de realizar un álbum? ¿Siente que en algún punto se vuelve repetitivo o, por el contrario, cada proyecto nace de una necesidad distinta?"

“Para nada se me ha hecho repetitivo; de hecho, este álbum ha sido muy diferente. Creo que cada disco representa un momento vital y un aprendizaje nuevo; al menos en mi caso, cada uno es un universo distinto. Este trabajo llega tras un periodo de mucho movimiento personal y familiar, de muchísimos cambios tanto personales como profesionales. Es un disco cargado de mensajes que me hacen sentir vivo (…)”, expresó Alborán.

El álbum KM0 viene bajo el concepto de empezar desde cero, pero para lograr esto ¿tuvo que soltar algo, personal o artísticamente, para poder iniciar de nuevo realmente?

“Sí, tuve que soltar. Creo que fue más bien un proceso mental de entender qué es lo que quiero a partir de ahora y cómo quiero enfocar la felicidad. Llevo una vida un poco inestable, estás todo el tiempo viajando y es muy difícil construir algo sólido; a veces parece que o te entregas en lo personal o te entregas en lo profesional. Yo estoy en un punto donde busco el equilibrio entre ambas”, contó el artista, señalando que este cambio tambien vino de una experiencia familiar fuerte, debido al estado de salud de una persona muy cercana a él, lo que lo llevó a ver la vida de otra manera.

Otro de los aspectos de este proyecto que lo llevó en una nueva gira, es la exploración de sonidos que Pablo no había probado hasta el momento, ¿Qué lo motivó a romper con lo que esperaban de Pablo Alborán en KM0?

“Una necesidad vital: divertirme. Mi hermano y yo tenemos un lema: “si no te divierte, algo está mal”. Tenemos la suerte de dedicarnos a lo que nos apasiona y, aunque no todo puede ser diversión, a veces nos obsesionamos con ser perfectos o con cargar una responsabilidad demasiado grande. Hay que ser agradecidos y disfrutar el camino. Además, no fue algo premeditado; yo me siento al piano y la canción misma es la que me dicta hacia dónde quiere ir.”

Así como ha Pablo durante todos estos años, su público también lo ha hecho. ¿Siente una responsabilidad distinta ahora al contar historias que ya no solo son de amor, sino de identidad, vulnerabilidad o familia?

“Definitivamente, yo le canto a cosas muy humanas. La música es un lugar seguro para las emociones. Siempre escribo desde la autenticidad: desde el corazón, pero también desde la rabia, el dolor, el miedo, el sexo o mi relación con la fama. Soy muy transparente y espero que eso haga que la gente se sienta acompañada, tanto en momentos duros como alegres. La música me ayuda a vivir; ojalá la mía pueda hacer aunque sea un poquito por los demás.”

La música de Pablo Alborán también ha logrado conquistar a nuevas genaraciones, esto gracias a uno poderosa herramienta: TikTok. En dicha plataforma, se creo un viral trend en torno a la canción ‘Saturno’, lanzanda hace 9 años y que tras los miles de videos con el audio, volvió a posicionarse en las listas de reproducción globales.

“¡Es muy fuerte! Me parece lo mejor de las redes: mantienen vivas las canciones sin importar el tiempo. Que esta canción vuelva a tener millones de reproducciones, mantiene vivo en el oído de la gente joven. Es bonito ver cómo la música une a las familias; me pasa a mí cuando veo series como Stranger Things y descubro éxitos de los 80 que mi hermana mayor no puede creer que yo no conociera.”

La cita con Pablo Alborán es el próximo 14 de marzo en el Movistar Arena de Bogotá, ¿Cómo influye Latinoamérica, y específicamente Colombia, en tu proceso creativo o al momento de visitar estos paises?

“Me impregno de todo lo que vivo. En las giras me gusta visitar las ciudades, probar la comida y escuchar la música tradicional; eso te hace sentir conectado. Si no, cada concierto sería una copia del anterior y eso no me gusta. Inconscientemente, todo lo que vivo fuera de España acaba presente en mi carrera”, indicó el cantante, añadiendo que en este show sus fans encontraran a un Pablo más trasnparente y auténtico.

La gran noche traerá un repertorio amplio donde no faltarán las canciones que tanto a él como a su público, han acompañado todos estos años, junto a lo más nuevo. “Me siento como ese niño que cantaba sin saber que lo estaban escuchando; quiero cuidar ese sentimiento puro porque es lo que hace que siga enamorado de esta profesión y de mi público.”

Finalmente, el artista español dejo un mensaje: “Familia de Publimetro, soy Pablo Alborán. Nos vemos muy prontito en Colombia, me hace mucha ilusión poder volver. Al final el mejor regalo que puede tener un artista es poder volver a los lugares donde le han tratado también, así que espero que disfruten del concierto.”