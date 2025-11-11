Pablo Alborán presenta “KM0”, un nuevo comienzo musical y anuncia regreso a Colombia

Pablo Alborán está de vuelta con “KM0”, su esperado séptimo álbum de estudio, ya disponible en plataformas digitales y en formato físico a través de sus tiendas oficiales. Este lanzamiento marca el inicio de una nueva etapa creativa, en la que el artista malagueño apuesta por la introspección, la honestidad y una renovada libertad artística.

Un viaje de regreso a las raíces

En KM0, Pablo Alborán firma la autoría de todas las canciones y asume además la producción y arreglos de la mayoría, consolidando así su madurez musical. El disco está compuesto por 14 temas y 4 bonus tracks que exploran sonidos diversos, desde el country/folk en “Vámonos de aquí”, pasando por la salsa en “La Vida Que Nos Espera”, hasta los ritmos de merengue en “Si te quedas”.

El álbum destaca por su sonoridad orgánica, letras sinceras y una propuesta contemporánea que mezcla raíces y vanguardia. Además, incluye colaboraciones con grandes figuras de la música internacional como Vicente Amigo en “Planta 7” y Ana Belén en “Inciso”, aportando una dimensión emocional y generacional al proyecto.

“Empezar de cero jamás tuvo más sentido en mi vida, y eso se refleja en mis canciones y en mi forma de ver la música. KM0 es también un homenaje a mis fans, que han sido mi refugio incluso sin saberlo”, expresa el artista.

Un regreso muy esperado a Colombia

En medio de este nuevo capítulo, Pablo Alborán confirma su regreso a Colombia el 14 de marzo de 2026 con un tour renovado, que promete un espectáculo evolutivo con sonidos innovadores, temáticas contemporáneas y una puesta en escena a la altura de la expectativa.

En 2023, el artista ofreció en Bogotá un concierto inolvidable durante la gira La Cuarta Hoja, donde combinó clásicos con estrenos recientes en un ambiente íntimo y emotivo. Su próxima visita reafirma su conexión con el público colombiano y el compromiso emocional que caracteriza cada uno de sus pasos.

Un punto de partida

KM0 se posiciona como un proyecto clave en la trayectoria del cantautor español. Es un disco que funciona como reinicio personal y artístico, una etapa marcada por la búsqueda interna y la gratitud hacia su público.

Con este lanzamiento, Pablo Alborán no solo renueva su propuesta musical, sino que reafirma el vínculo con sus seguidores en todo el mundo, especialmente en Colombia, donde su regreso es esperado con entusiasmo.