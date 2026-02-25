Jorge Enrique Abello confesó que rechazó importante papel de famosa serie aunque estaba en quiebra: “no podía”

El actor colombiano Jorge Enrique Abello reveló que rechazó una de las propuestas más importantes de su carrera: participar en la exitosa serie Narcos. La decisión, según contó, la tomó en un momento en el que atravesaba una difícil situación económica.

Durante una entrevista con Eva Rey en el programa ‘Desnúdate con Eva’, el actor relató que estuvo en quiebra y necesitaba con urgencia una fuente de ingresos. Fue entonces cuando recibió una llamada desde Los Ángeles para realizar un casting para la producción que abordaba la historia del narcotráfico en Colombia.

“Claro, yo he rechazado la mejor propuesta de mi vida, sabiendo que estaba sentado sobre cero, cero dinero, y no la acepté porque hablaba de narcotráfico en mi país”, afirmó Abello durante la conversación.

Según explicó, inicialmente le propusieron interpretar a Carlos Lehder y posteriormente a integrantes del cartel conocidos como Los Ochoa. Sin embargo, el actor tenía otra idea en mente. “Me llamaron de Los Ángeles para hacer un casting. Primero me invitaron a ser Lehder, después Los Ochoa, y yo dije: ‘No, yo quiero los policías’. Los policías era Pedro Pascal y otro man. ‘No, no, eso ya están’, le dije: ‘Lo siento, no puedo. Yo no, yo no, yo no’”, relató.

Abello aseguró que su negativa estuvo ligada a la imagen que quería proyectar del país y al papel que considera ha desempeñado tras el éxito internacional de Yo soy Betty, la fea, producción que lo convirtió en una figura reconocida dentro y fuera de Colombia.

“Yo he sido, a través de ‘Betty, la fea’, el embajador de lo mejor de este país. No podía, y créeme, necesitaba ese dinero con toda”, expresó, dejando claro que, pese a la necesidad económica, prefirió mantenerse firme en sus principios.

La serie ‘Narcos’ se convirtió en un fenómeno global y contó con un elenco internacional, entre ellos Pedro Pascal, quien interpretó a uno de los agentes encargados de la persecución a los capos del narcotráfico.

Con esta confesión, Abello no solo reveló un capítulo desconocido de su carrera, sino que también evidenció el dilema personal y profesional que enfrentó al priorizar sus convicciones sobre una oportunidad que pudo cambiar su panorama financiero.